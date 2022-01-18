О сорбентах для нефтепродуктов: какие бывают и как правильно выбрать

Нефтедобыча почти всегда сопряжена с угрозой загрязнения окружающей среды. Чтобы избежать таких последствий, необходимо применять не только современную технику, но еще и вспомогательные материалы, за счет которых удается сводить на нет даже самые минимальные последствия выброса растворенных углеводородов. Они помогают в короткие сроки убрать разливы как на земле, так и на поверхности воды.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, то лучшим решением будет купить сорбент для сбора нефтепродуктов. Он представлен в двух состояниях – сыпучем либо в формате нетканого полотна разной плотности. То, какой конкретно будет применяться, зависит от ситуации. Речь о толщине пленки, подтипе продукта, объеме разлива.

Основное разделение

Говоря о подвидах, стоит отметить, что их сейчас более двухсот, но все они могут быть поделены на четыре группы:

природные – срабатывают достаточно медленно и не применяются при толщине пленки выше 0,1 мм;

минеральные – оптимальное соотношение цены и качества при сорбировании;

бактериальные – быстродействующие биодеструкторы;

синтетические – полимерные наполнители в гранулах.

Далее происходит деление по механизму работы. Здесь бывают адсорбенты либо же абсорбенты. Последние не ликвидируют продукт полностью, а лишь способствуют его сгущению и сокращают скорость распространения. Этот вариант актуален тогда, когда речь идет об утечках масла для моторов, разливах химикатов, нефти, дизтоплива, мазута. Он применяем и для сточных вод на предприятиях, когда необходима очистка от масла, пестицидов, тяжелых металлов.

Что касаемо адсорбента, то он не только сгущает нефтепродукты на своей поверхности, но еще и постепенно впитывает его в свою структуру. Под действием капиллярных сил удается эффективно заполнять все поры и, таким образом, ликвидировать разлив. Опасное для природы вещество надежно закрывается внутри материала.

Классификация подвидов

Также здесь есть разделение сорбентов для ликвидации углеводородов по структуре. Выделяют два варианта – волокнистый и объемно-пористый. Первый обычно представлен тремя подтипами:

универсальным – направленным на неагрессивные составы;

для агрессивных составов – кислоты и щелочи;

гидрофобным – применимым для нефтепродуктов.

Как правило, производство его происходит в рулонах – сюда относится и сорбирующее полотно. Основой становятся полиэфирные волокна. Главным преимуществом является возможность многоразового использования.

А вот второй представлен углеродсодержащими продуктами и активированным углем. Они получаются во время карбонизации сырья, добытого из растений. При покупке обязательно оцените степень возникшей проблемы, чтобы понять, насколько сорбент подходит по степени поглощения воды, плавучести, ферментации, отжима, насыщения и удерживания.

Источник: Разработка и производство нефтехимии, изоляционных материалов – him-stroy.ru