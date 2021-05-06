О компании Хаус-Строй — производителе готовых брусовых домов в Санкт-Петербурге

О компании Хаус-Строй — производителе готовых брусовых домов в Санкт-Петербурге06.05.2021 23:59
Компания «Хаус-Строй» занимается профессиональным строительством деревянных домов и коттеджей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На строительном рынке наша фирма с 2006 года и за это время зарекомендовала себя в качестве ответственного и надежного исполнителя.
В нашем каталоге представлены:
- дома из бруса;
- бани из бруса;
- каркасные дома;
- деревянные навесы.
Варианты из бруса относятся к самым востребованным, поскольку они наиболее теплые, что в климатических условиях Санкт-Петербурга играет первостепенную роль. Причем мы возводим жилье по типовым проектам, так как это занимает меньше времени, а все конструкционные узлы проверены на сотнях построенных домов. Мы всегда прислушиваемся к желаниям заказчика и стараемся предложить максимум под конкретный бюджет.
Что именно мы предлагаем?
В каталоге сайта можно найти популярные проектные решения, которые выбирает примерно 85% наших клиентов. Так, вы можете заказать загородный дом:
- одноэтажный или двухэтажный;
- с эркером или кукушкой;
- от 30 кв.м.;
- от 1 до 5-ти комнат;
- с мансардой;
- с балконом;
- с верандой.
В готовом брусовом доме будут предусмотрены: водопровод, канализация, электричество, система отопления и система вентиляции. Дома мы возводим из профилированного бруса естественной влажности и камерной сушки. Это натуральный, экологически чистый материал, долговечный (при должном уходе), с великолепными эксплуатационными характеристиками.
Преимущества компании
При возведении деревянных строений мы строго придерживаемся всех установленных СНИП. Например, перед работами обязательно проводится пробное бурение в случае монтажа свайно-винтового фундамента. Или предлагаем заменить первый венец бруса на более толстый.
В числе плюсов компании «Хаус-Строй»:
- Низкие цены.
- Собственное производство профилированного бруса. Предприятие Хаус-Строй находится в Новгородской области (г. Пестово). Благодаря этому мы можем контролировать качество пиломатериалов, начиная с исходного сырья (бревна с лесозаготовки).
- Брус пропитывается антисептиком, который предотвращает гниение древесины, поражение ее плесенью и древоточцами. Дополнительно проводится обработка пиломатериалов и огнезащитным составом.
- В нашем штате состоят опытные проектировщики, архитекторы, инженеры технадзора и электрики.
- Собственные строительные бригады. Мы не набираем «случайных» рабочих – у нас работают люди, в профессионализме и добросовестности которых мы уверены на 100%.
Обращайтесь! Менеджеры ответят на любые вопросы относительно будущего дома или дома. На все проекты домов, бань и навесов распространяется гарантия в 1 год.
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