О компании Хаус-Строй — производителе готовых брусовых домов в Санкт-Петербурге

Компания «Хаус-Строй» занимается профессиональным строительством деревянных домов и коттеджей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На строительном рынке наша фирма с 2006 года и за это время зарекомендовала себя в качестве ответственного и надежного исполнителя.

В нашем каталоге представлены:

дома из бруса;

бани из бруса;

каркасные дома;

деревянные навесы.

Варианты из бруса относятся к самым востребованным, поскольку они наиболее теплые, что в климатических условиях Санкт-Петербурга играет первостепенную роль. Причем мы возводим жилье по типовым проектам, так как это занимает меньше времени, а все конструкционные узлы проверены на сотнях построенных домов. Мы всегда прислушиваемся к желаниям заказчика и стараемся предложить максимум под конкретный бюджет.

Что именно мы предлагаем?

В каталоге сайта можно найти популярные проектные решения, которые выбирает примерно 85% наших клиентов. Так, вы можете заказать загородный дом:

одноэтажный или двухэтажный;

с эркером или кукушкой;

от 30 кв.м.;

от 1 до 5-ти комнат;

с мансардой;

с балконом;

с верандой.

В готовом брусовом доме будут предусмотрены: водопровод, канализация, электричество, система отопления и система вентиляции. Дома мы возводим из профилированного бруса естественной влажности и камерной сушки. Это натуральный, экологически чистый материал, долговечный (при должном уходе), с великолепными эксплуатационными характеристиками.

Преимущества компании

При возведении деревянных строений мы строго придерживаемся всех установленных СНИП. Например, перед работами обязательно проводится пробное бурение в случае монтажа свайно-винтового фундамента. Или предлагаем заменить первый венец бруса на более толстый.

В числе плюсов компании «Хаус-Строй»:

Низкие цены. Собственное производство профилированного бруса. Предприятие Хаус-Строй находится в Новгородской области (г. Пестово). Благодаря этому мы можем контролировать качество пиломатериалов, начиная с исходного сырья (бревна с лесозаготовки). Брус пропитывается антисептиком, который предотвращает гниение древесины, поражение ее плесенью и древоточцами. Дополнительно проводится обработка пиломатериалов и огнезащитным составом. В нашем штате состоят опытные проектировщики, архитекторы, инженеры технадзора и электрики. Собственные строительные бригады. Мы не набираем «случайных» рабочих – у нас работают люди, в профессионализме и добросовестности которых мы уверены на 100%.

Обращайтесь! Менеджеры ответят на любые вопросы относительно будущего дома или дома. На все проекты домов, бань и навесов распространяется гарантия в 1 год.