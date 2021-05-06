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О компании Хаус-Строй — производителе готовых брусовых домов в Санкт-Петербурге

06.05.2021 23:59

Компания «Хаус-Строй» занимается профессиональным строительством деревянных домов и коттеджей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На строительном рынке наша фирма с 2006 года и за это время зарекомендовала себя в качестве ответственного и надежного исполнителя.

В нашем каталоге представлены:

  • дома из бруса;
  • бани из бруса;
  • каркасные дома;
  • деревянные навесы.

Варианты из бруса относятся к самым востребованным, поскольку они наиболее теплые, что в климатических условиях Санкт-Петербурга играет первостепенную роль. Причем мы возводим жилье по типовым проектам, так как это занимает меньше времени, а все конструкционные узлы проверены на сотнях построенных домов. Мы всегда прислушиваемся к желаниям заказчика и стараемся предложить максимум под конкретный бюджет.

Что именно мы предлагаем?

В каталоге сайта можно найти популярные проектные решения, которые выбирает примерно 85% наших клиентов. Так, вы можете заказать загородный дом:

  • одноэтажный или двухэтажный;
  • с эркером или кукушкой;
  • от 30 кв.м.;
  • от 1 до 5-ти комнат;
  • с мансардой;
  • с балконом;
  • с верандой.

В готовом брусовом доме будут предусмотрены: водопровод, канализация, электричество, система отопления и система вентиляции. Дома мы возводим из профилированного бруса естественной влажности и камерной сушки. Это натуральный, экологически чистый материал, долговечный (при должном уходе), с великолепными эксплуатационными характеристиками.

Преимущества компании

При возведении деревянных строений мы строго придерживаемся всех установленных СНИП. Например, перед работами обязательно проводится пробное бурение в случае монтажа свайно-винтового фундамента. Или предлагаем заменить первый венец бруса на более толстый.

В числе плюсов компании «Хаус-Строй»:

  1. Низкие цены.
  2. Собственное производство профилированного бруса. Предприятие Хаус-Строй находится в Новгородской области (г. Пестово). Благодаря этому мы можем контролировать качество пиломатериалов, начиная с исходного сырья (бревна с лесозаготовки).
  3. Брус пропитывается антисептиком, который предотвращает гниение древесины, поражение ее плесенью и древоточцами. Дополнительно проводится обработка пиломатериалов и огнезащитным составом.
  4. В нашем штате состоят опытные проектировщики, архитекторы, инженеры технадзора и электрики.
  5. Собственные строительные бригады. Мы не набираем «случайных» рабочих – у нас работают люди, в профессионализме и добросовестности которых мы уверены на 100%.

Обращайтесь! Менеджеры ответят на любые вопросы относительно будущего дома или дома. На все проекты домов, бань и навесов распространяется гарантия в 1 год.

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