Нужна ли умная система видеонаблюдения на улицах городов?

«Умный город», «Безопасный город». Названия, подобные этим, все чаще мелькают на страницах региональных СМИ, посвященных развитию городской инфраструктуры и муниципальным системам безопасности. Подразумеваются комплексы оборудования с централизованным мониторингом окружающей среды и управлением различными объектами, которые требуют повышенного внимания в плане охраны и оперативного обслуживания.

Такие системы включают всевозможные датчики и видеокамеры, объединенные в сеть и собирающие информацию на участках с высоким уровнем активности, большим человеческим или транспортным потоком: на автомагистралях, стратегически важных объектах, в аэропортах, на вокзалах, стадионах, на объектах ЖКХ и так далее.

Важнейшей частью комплекса является умная система видеонаблюдения на улицах. Ведь именно визуальная информация (изображения, видео) позволяет максимально точно, эффективно и в полном объеме оценить происходящее и принять правильное решение.

Интенсивный прогресс в сфере технических решений для уличного видеонаблюдения предоставил возможности, о которых еще 10-15 лет назад различные муниципальные службы не могли и мечтать. Сегодняшние видеокамеры способны передавать по беспроводным каналам связи максимально четкие и разборчивые цветные изображения в любых погодных условиях, днем и ночью.

Это позволяет точно и оперативно идентифицировать злоумышленников, отслеживать автомобили, определять их номера и различные характеристики, находить владельцев. Информация с видеокамер на улицах городов помогает расследовать и предотвращать преступления, вандализм, ЧП, теракты. А также контролировать качество работы предприятий и коммунальных служб, проведение ремонтных, уборочных, санитарных и прочих работ.

Однако функции современных умных систем видеонаблюдения гораздо шире простого сбора информации. Масштабы, в которых они работают, требуют весьма продуктивных средств для обработки, систематизации, поиска и хранения данных.

Использование «умных» устройств и IT-решений для аналитики позволяет построить практически полностью автономную муниципальную систему видеонаблюдения с неограниченным потенциалом масштабирования, самостоятельно принимающую решение и реагирующую на тревожные сигналы согласно заданным протоколам и сценариям.

Камеры уличного видеонаблюдения в таких системах способны найти людей с заданными параметрами в толпе и с высокой точностью идентифицировать личность по широкому набору биометрических данных, сравнивая изображение с базой правоохранительных органов или сотрудников. Такие устройства эффективны даже при попытке злоумышленника замаскироваться или исказить свои внешние данные.

Аналитика «умных» систем шагнула так далеко, что может распознать человека в маске, что очень полезно в условиях нынешней пандемии коронавируса. Кстати, индустрия устройств для видеонаблюдения оперативно отреагировала на сложившуюся во всем мире ситуацию.

Производители выпускают новые модели камер с тепловизорами, которые дистанционно определяют температуру тела человека. Решения с такими камерами уже широко используются во всем мире для определения потенциально зараженных в местах массового скопления людей, на входах в различные учреждения. Кроме точного измерения температуры до плюс-минус 0,3 градуса по Цельсию, они могут быстрой найти и предоставить максимум информации о человеке и отметить в отчете, был ли он в защитной маске.

Преимуществом современных умных систем видеонаблюдения является также малое число отказов, сбоев и качественная фильтрация незначительных событий, которая предотвращает ложные тревоги.

Использование таких автоматизированных систем позволяет снизить расходы трудовых, финансовых и технических ресурсов коммунальных служб, спасателей, правоохранительных и контролирующих органов. А самое главное – помогает сделать город безопаснее.

Учитывая все выше сказанное, можно сказать с увереностью, уже через год-два умная система видеонаблюдения будет на улацах всех прогресивных городов мира.

Статья подготовленна при поддержке специалистов https://klaster.ua/