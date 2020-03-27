Нужен «запасной аэродром»? Получите ПМЖ или гражданство Мальты за инвестиции

Когда бизнесмену из Ставропольского края становится «тесно» в своем регионе или стране, либо он начинает обдумывать варианты переезда, первым возникает вопрос о получении статуса резидента в одной из европейских стран. И такую возможность предоставляют, в частности, мальтийские программы: вид на жительство, ПМЖ Мальты через недвижимость или гражданство Мальты для инвесторов. Следует отметить, что лишь несколько стран предлагают гражданство по программам для инвесторов, обычно можно получить лишь вид на жительство.

Гражданство ЕС можно получить также по программам Кипра, но обойдётся это в сумму от €2 млн (на Мальте – от €800 тыс.), по программе Болгарии (ожидание – до 5 лет после получения ПМЖ) и Португалии (через 5 лет после получения ВНЖ).

На Мальте ПМЖ обойдётся в сумму от €250 000 и будет оформлено за 5–6 месяцев, а если инвестор пожелает приобрести гражданство, это займёт от 12 месяцев.

Преимущества получения ПМЖ Мальты за инвестиции для гражданина России

Статус для родственников инвестора: вместе с главным заявителем постоянное место жительства на Мальте могут получить его дети, супруг/а родители, бабушки, дедушки.

Безвизовые поездки по Евросоюзу и Шенгенской зоне.

Налоговое резидентство и возможность оптимизировать налогообложение: подлежат оплате только суммы, вырученные на Мальте.

Необязательно жить в стране, нет экзаменов для получения статуса, не требуется знать язык.

Участие в программе доступно гражданину любой страны, не входящей в ЕС.

Сумма инвестиций меньше, чем в аналогичных программах большинства европейских стран.

Получение ПМЖ Мальты за инвестиции может стать первым шагом к получению гражданства для инвесторов, которые планируют проживать на острове постоянно: в этом случае через 5 лет можно подавать соответствующее заявление.

Имея постоянное место жительства на Мальте, инвестор может организовать в ЕС собственный бизнес или трудоустроиться иным способом.

Не требуется всё делать самостоятельно, можно действовать через посредников, прибыв на остров лишь для получения свидетельства.

Срок получения статуса – от 5 месяцев, в то время как в большинстве стран ЕС обрести статус ПМЖ можно лишь спустя годы.

Варианты инвестирования для получения постоянного места жительства на Мальте

Государственные ценные бумаги с пятилетним сроком погашения. Аренда или покупка недвижимости, которую нельзя продавать в течение ближайших пяти лет.

Также потребуется подтвердить годовой доход в размере от €100 000 либо предоставить документ о том, что в распоряжении заявителя есть капитал размером не менее €500 000.

Что нужно знать о проверке на благонадёжность для получения ПМЖ Мальты за инвестиции?

Как отмечают представители компании «Иммигрант Инвест», профессионалы с огромным опытом в этой сфере, Due Diligence не следует бояться, но не нужно и недооценивать её. Это обычная процедура для любого значимого юридического действия, которая используется во всех программах получения резидентства за инвестиции в США, Европе, на Карибах и предполагает составление максимально полного портрета потенциального инвестора. О подготовке и этапах такой проверки можно прочитать в статье по ссылке.

Также специалисты компании «Иммигрант Инвест» подготовили для всех интересующихся подробное практическое руководство, которое поможет быстро разобраться с главными аспектами мальтийских программ для инвесторов.