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Нужен ли вашему бизнесу бот?

17.05.2021 23:22

Нужен ли вашему бизнесу бот?

Нынче клиенты чрезвычайно востребованы. Многое зависит от определенной сферы деятельности, тем не менее, по статистике потребители готовы ждать ответ только 3 минуты, после чего они просто пойдут на сайт вашего конкурента. Менеджер не всегда может успеть ответить за это время, особенно, если клиентов много и все они активизируются практически одновременно.

Более того, есть ряд однотипных вопросов, которые обычно задают клиенты. Зачем тратить время менеджера на стандартные ответы, если специальные чат боты для бизнеса смогут быстро решить проблемы потребителей?

Чат-бот — это что?

Чат-бот является виртуальным менеджером, который способен выяснить потребности клиента и помочь их удовлетворить. Информация предоставляется в текстовом, интерактивном или мультимедийном формате.

Такие технологии используются в социальных сетях и мессенджерах, в мобильных приложениях, на сайтах и в поисковых системах.

Преимущества чат-ботов для бизнеса:

  • персонализация контента для каждого конкретного клиента, следовательно, пользователь получает запрашиваемую информацию;

  • отслеживание вовлеченности клиентов, доставки контента и многих других параметров;

  • возможность генерировать лиды 24/7;

  • сохранение бюджета, ведь понадобится единоразовая инвестиция без необходимости в регулярных расходах на персонал;

  • сегментирование пользователей и сбор обратной связи с целью улучшения качества обслуживания;

  • возможность расширять функции и, соответственно, привлекать больше клиентов.

Преимущества чат-ботов для пользователей:

  • нет необходимости загружать очередное приложение, создавать профиль и разбираться в особенностях пользовательского интерфейса. Можно просто общаться, как в повседневной жизни;

  • чат-боты передают саму суть, и проблема сразу становится понятной;

  • такие технологии предоставляют своевременные ответы на многие вопросы;

  • боты удобны, ведь они всегда под рукой в смартфоне. Призвать их на помощь можно с помощью голоса, текста или просто отсканировав QR код.

Недостатки чат-ботов

Настроить бота можно открыто, то есть люди сразу будут понимать, что имеют дело с чат-ботом. Можно также попытаться сделать так, чтобы клиенты не понимали, что им отвечает не человек, а робот.

Негативное отношение пользователя к конкретной компании может возникнуть, если клиент, пообщавшись полчаса в чате с “менеджером”, вдруг понимает, что это был бот. Если вы все же решили воспользоваться этим методом, то стоит хорошо настроить все автоматизированные ответы, чтобы сохранить лояльность клиента.

Если же вы выбрали первый вариант и даже дали роботу имя, помните, что также нужно добавить кнопку связи с живым менеджером, чтобы у пользователя всегда был выбор.

Топ отраслей, успешно использующих чат-ботов:

  • обслуживание клиентов и электронная коммерция;

  • здоровье;

  • красота и мода;

  • СМИ и развлечения;

  • кулинарные сайты;

  • путешествия;

  • недвижимость.

Безусловно, решение применять чат-бота или нет остается за вами, просто помните, что современные успешные компании используют эти технологии и рады всем их благам, помогающим укреплять и развивать бизнес.

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