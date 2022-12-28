Новый онлайн-редактор текстовых документов и таблиц от Mail.ru

Онлайн-редактор Облака Mail.ru позволяет бесплатно создавать таблицы и текстовые документы в браузере, загружать с компьютера файлы Word и Excel, редактировать их вместе с коллегами и обратно конвертировать в форматы .doc и .xls. Благодаря онлайн-редактору вы не привязаны к рабочему компьютеру и можете выполнять свои задачи на любом устройстве — нужно лишь иметь доступ в интернет и аккаунт в Облаке Mail.ru.

Создавайте онлайн документы и загружайте файлы Word

Интерфейс текстового редактора в Облаке Mail.ru интуитивно понятен и во многом похож на Microsoft Word. У него широкий набор инструментов для работы с текстом: проверка правописание, отслеживание исправлений, создание таблиц и изображений. Также можно включать режим рецензирования, что удобно, когда с одним документом работают несколько человек. Для создания документа нужно всего три клика.

Как создать текстовый документ онлайн:

Зайдите в Облако Mail.ru;

Нажмите на кнопку «Создать документ или папку»;

Выберите «Документ».

Как загрузить документ Word онлайн:

Зайдите в Облако Mail.ru;

Нажмите на кнопку «Загрузить», затем — «Выбрать файл»;

Выберите в открывшемся окне нужный файл с компьютера, выделите его и нажмите «Выгрузить».

Когда документ появится в вашем онлайн хранилище, откройте его и кликните внизу на «Редактировать документ». Теперь вы можете вносить правки и открывать доступ к документу для совместной работы. Если затем вам нужно будет загрузить этот файл на компьютер, нажмите на кнопку «Скачать», и он сохранится в формате .doc или .docx.

Создавайте онлайн таблицы и загружайте файлы Excel

В таблицах Облака Mail.ru удобно составлять отчеты, расписывать бюджет и работать с базами данных. Внешне они напоминают Excel и обладают всеми основными инструментами, так что можно проводить сложные расчеты и строить графики. Для создания таблицы потребуется меньше минуты.

Как создать таблицу онлайн:

Зайдите в Облако Mail.ru;

Нажмите на кнопку «Создать документ или папку»;

Выберите «Таблицу».

Как загрузить таблицу Excel онлайн:

Зайдите в Облако Mail.ru;

Нажмите на кнопку «Загрузить», затем — «Выбрать файл»;

Выберите в открывшемся окне нужный файл с компьютера, выделите его и нажмите «Выгрузить».

Когда таблица появится в вашем Облаке, откройте её и кликните внизу на «Редактировать документ». Теперь вы можете вносить правки и открывать доступ к таблице для совместной работы. Если затем вам нужно будет загрузить этот файл на компьютер, нажмите на кнопку «Скачать», и он сохранится в формате .xls.

Редактируйте текстовые документы и таблицы вместе с коллегами

С онлайн файлами гораздо удобнее работать командой. Не нужно пересылать друг другу десятки версий одного текста или таблицы — достаточно один раз кинуть ссылку на файл и открыть доступ для редактирования. Так вы с коллегами и партнерами сможете одновременно вносить изменения в документе, а еще отслеживать исправления друг друга и при необходимости возвращаться к предыдущим версиям файла.

Как поделиться документом или таблицей:

Откройте файл;

Нажмите на кнопку вверху «Открыть доступ»;

Настройте доступ: кому доступен файл, можно ли редактировать или только смотреть и скачивать, сколько времени действует ссылка;

Скопируйте ссылку из окошка и отправьте её адресату.

Будьте спокойны из-за сохранности и безопасности ваших файлов

Важные тексты, отчеты и базы данных стоит загружать в онлайн хранилище. Компьютеры ломаются, и порой файлы с жестких дисков невозможно восстановить. Если же все ключевые документы и таблицы хранятся у вас еще на облачном диске, они никуда не денутся. Вы сможете продолжить работать с ними на любом другом устройстве — телефоне, планшете или новом ноутбуке.

У онлайн-редактора Облака Mail.ru ещё есть поезная функция автосохранения. Каждые несколько минут фиксируются все изменения, внесенные в файл, так что если внезапно отключился интернет, пока вы писали текст или заполняли таблицу, проделанная работа не исчезнет.

Для защиты выших данных Mail.ru отслеживает подозрительные действия в аккаунте и присылает на почту уведомление, если кто-то пытается войти в него с нового устройства, поменять пароль или привязать другой номер телефона. Также в Облаке все загружаемые файлы проверяются Антивирусом, так что ваши устройства и онлайн хранилище в безопасности.

Облако Mail.ru гарантирует конфиденциальность ваших документов. Только вы можете решать, каким файлом делиться, а каким нет. Другие пользователи не смогут попасть в ваше облачное хранилище.

Узнайте подробнее о бесплатном онлайн-редакторе в Облаке, и начинайте работать с документами и таблицами в браузере.