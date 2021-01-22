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Новый Фольксваген Поло – особенности

22.01.2021 03:33

Новый Фольксваген Поло – особенности

Для многих, кто мечтает приобрести автомобиль, Volkswagen Polo – предпочтительный выбор. На то есть масса веских причин. Вы сможете купить новый фольксваген поло 2020 года, ознакомившись с предложениями на сайте vw-stavropol.ru и узнав цену. Для вас – обзор авто, спецпредложения, а также комплектации и цены. Все удобно распределено здесь в соответствующих категориях, что позволит сэкономить время на изучение предложений и выбор.

Автомобиль имеет презентабельный внешний вид. Особого внимания заслуживает передняя часть авто. Решетка радиатора гораздо массивнее, здесь установлены три хромированные полосы. Претерпели изменения значок, который переместился ниже капота, а также бампер и фары. Лампочки размещены так, что за дальний и ближний свет отвечают две лампочки, которые могут гореть одновременно. В результате значительно улучшилась видимость во время движения. Есть возможность регулировать ближний свет вручную. всего -пять ступеней фиксации, без четкого перехода между ними. капот отличается улучшенной, более агрессивной формой.

Салон авто выполнен в двухцветной раскраске. Большинство деталей выполнены из пластика. Это касается и бардачка, а также подлокотников. Подлокотники оббиты тканью, подлокотник между водительским сидением и пассажирским – с мягкой прокладкой, толстой, для комфортной езды.

Панель приоров впечатляет. Здесь все ясно и понятно, доступно даже для новичков. Отображается километраж и обороты, а также уровень топлива. все – в цифрах, легко воспринимается. Есть датчики дождя и света, отображается и температура двигателя. Кроме того, установлены и автоматические стеклоподъемники – на всех четырех дверях. Главный пульт – на двери водителя. Здесь же есть и кнопки блокировки дверей, крупных размеров, удобно нажимающиеся. Боковые зеркала также регулируются водителем изнутри.

И с задней, и с передней части авто расположены парктроники. Бортовой компьютер – с хорошим разрешением. Здесь черно-белый интерфейс и фирменный шрифт. Не придется напрягаться, чтобы что-то увидеть. На руле – масса переключателей и настроек. Сам руль регулируется по углу наклона и длине, с усилителем. Регулируются и кресла – по высоте и длине. Поэтому водитель с любым ростом сможет подобрать для себя удобное положение.

Здесь стоит выделить и отличную шумоизоляцию салона. И это – далеко не все положительные характеристики. Их гораздо больше.

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