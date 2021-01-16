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Новые технологии помогают быстро улучшить языковые навыки

17.01.2021 01:44

Глобальная информационная среда создает прекрасные условия для изучения иностранных языков.

Благодаря развитию средств коммуникации появилась прекрасная возможность беседовать с носителями языка, о чем еще сравнительно недавно можно было только мечтать. Беседа позволяет адаптировать теоретические знания к реальным обстоятельствам. Во время разговора вы каждый раз сдаете всесторонний экзамен, поскольку это произвольный процесс и вам нужно живо реагировать на происходящее — поэтому нет лучшей тренировки.

Программа Skype позволяет в любой момент общаться с родственниками и друзьями, живущими за границей, поэтому можно пользоваться режимом конференции для изучения английского языка с преподавателем.

Все новые сервисы, такие как Viber, Telegram, WhatsApp можно совершенно беспрепятственно использовать для развития языковых навыков. А выход на рынок Zoom, Google Meet позволит расширить число участников при стабильном режиме связи.

Ниже вы найдете несколько советов о том, как максимально эффективно воспользоваться этими широкими возможностями.

Старайтесь говорить как можно чаще и больше

Чтобы развить навык свободной речи, нужно говорить настолько часто, чтобы это стало привычкой. Поэтому начните с малого — ваши собеседники поддержат вас поначалу — и постепенно от коротких реплик переходите к более продолжительным фрагментам.

Не бойтесь ошибок

Ошибаться в разговоре обычное дело и совершенно не стоит этого бояться, напротив, это даже очень весело. Если продолжать, то все ошибки постепенно исчезнут, и вы будете совершенно понятны своим собеседникам.

Будьте внимательны к замечаниям

Постарайтесь быть как можно внимательнее к уточнениям и поправкам вашего партнера. Стоит делать отметки, и потом просматривать затруднительные моменты.

Старайтесь использовать видеосвязь

Невербальный компонент общения чрезвычайно важен. Вам будет намного проще усвоить сказанное, если вы будете видеть собеседника перед собой, ведь считается, что мы усваиваем до 90% информации через визуальный канал.

Онлайн-ресурс Preply поможет найти репетитора из любой страны мира для любого языка. Что касается английского, то здесь есть возможность выбора среди носителей, имеющих сертификат преподавателя, что позволит использовать время максимально эффективно. Возможен и вариант взаимного обучения, когда вы сами можете выступить в роли преподавателя, то есть учить европейца или американца разговорной речи. Однако стоит учесть, что для структурированного изложения учебного материала важен опыт преподавания и готовность обучаться, то есть исправлять ошибки и прилагать усилия.

Поэтому специалисты призывают сочетать формальные уроки с непринужденными беседами — так результат теоретического обучения будет намного очевиднее.

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