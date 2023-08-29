Новые функции смарт Станции Макс

Колонка Яндекс Макс «переоделась» в новые цвета: беж, графит, бирюзовый и зеленый. На экране есть дисплей с часами, эквалайзером и «эмоциями» Алисы при обработке команд.

Как управлять умной колонкой

В колонке живет голосовой помощник Алиса, поэтому акцент на управление делается на голосе. Конечно Яндекс дополнил Станцию и элементами ручного управления:

Кольцо-регулятор громкости на верхнем торце колонки.

Кнопки вызова Алисы и кнопка отключения микрофона. При нажатии последней Алиса не будет слышать голосовые команды, а кнопка будет подсвечена красным. Кнопки мягко нажимаются и приятные на ощупь.

Пульт дистанционного управления. Можно регулировать громкость, вызвать Алису, управлять плеером. Коммуникация между колонкой и пультом происходит через радиосигнал, а значит не нужно направлять пульт в сторону колонки. В пульт встроен микрофон для голосовых команд.

Новые полезные функции

У новой Станции появились интересные и полезные функции, например, функция Мультирум — это синхронизация нескольких колонок в единый «хор». А если у вас две любые Станции Макс, доступна функция Стереопара — колонки можно разграничить на правый и левый канал стереозвука. Для лучшего эффекта расстояние между ними должно быть 1,8 — 2,4 метра, угол от слушателя 40-60 градусов.

В колонку добавлена долгожданная функция разграничения звуков. Раньше колонка «не слышала» пользователя, если рядом проигрывалось стороннее устройство. Теперь, благодаря технологии AEC (Acoustic Echo Cancellation), проблема решена. Например, если на телевизоре воспроизводится кино из Кинопоиска, то к Станции можно обратиться голосом, она вас услышит и выполнит команду.

Теперь Можно звонить с телефона на Станцию, между Станциями и со Станции на телефон. Это удобно, когда домашние не слышат телефон или он на беззвучном режиме.

Незаменимой колонка может стать и для мам с маленькими детьми. Активировав на колонке режим «Использовать как радионяню», вы можете спокойно заниматься своими делами. Вы услышите, когда малыш проснется или заплачет.

Дополнительной полезной функцией стала актуализация информации о статусе заказа в Лавке или на Маркете. Удобно спросить голосом, когда заняты руки.

Пожалуй главным обновлением Станции стала интеграция Zigbee-датчика. Благодаря этому колонка стала хабом умных устройств (датчиков). Линейку таких датчиков Яндекс выпустил одновременно с новой Станцией Макс. Их можно распределить по дому или даче и контролировать их работу через Станцию.

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