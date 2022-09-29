В преддверии Нового 2023 года подарков ждут многие дети и взрослые. Чтобы выбрать качественный подарок, нужно выполнять ряд нижеприведенных правил.

Где приобретать новогодний подарок 2023?

Первым делом нужно определиться с местом покупки новогоднего подарка 2023. Предпочтение необходимо отдавать крупным торговым сетям и специализированным магазинам, так как в них можно приобрести новогодние подарки 2023 от производителя розница. При сборке подарков непосредственно на производстве в упаковку помещаются изделия одной партии, которые имеют почти равный срок годности.

Содержание этикетки

При выборе новогоднего готового подарка 2023 нужно изучить содержание приклеенной к нему этикетки. Лучше всего, если на наборе будет написано, что он рассчитан на определенную возрастную категорию. Такая надпись указывает на соответствие всех составляющих набора установленным требованиям безопасности.

Определение срока хранения всего подарка выполняется по наиболее скоропортящемуся изделию, включенному в его состав. Надо выбирать набор с самой приближенной ко дню его покупки датой фасовки. Такой подход обеспечит максимальную свежесть всех составляющих, включая:

конфеты;

вафли;

печенье.

Состав подарка

При подборе новогоднего подарка 2023 нужно с особой тщательностью изучить его состав. Полные сведения содержатся в прилагаемом к нему перечне, где указываются количество составляющих в штуках, их наименование и названия изготовителей. При покупке сладких новогодних подарков 2023 предпочтение желательно отдавать наборам, не включающим в себя быстропортящуюся кондитерскую продукцию.

Для недопущения проявления аллергических реакций надо изучить состав всех кондитерских изделий и узнать, каким категориям людей противопоказано их употребление. Эти данные должны быть приведены на этикетке.

При покупке подарка к Новому 20263 году потребители могут ознакомиться с его содержимым возле прилавка. В тех ситуациях, когда он упакован в непрозрачную тару, а образец не представлен на всеобщее обозрение, потребителю имеют право позвать продавца и обратиться к нему с просьбой вскрыть упаковку.

Особое внимание при выборе новогоднего подарка 2023 надо уделить прочности упаковки. Она должна надежно защищать содержимое от пагубного воздействия внешних факторов. Кроме того, упаковка не должна быть измятой, вскрытой или иметь какие-либо деформации.