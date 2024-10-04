Новое законодательство в области онлайн-рекламы в России

Для компаний любого размера крайне важно быть в курсе изменений в законодательстве. С 1 сентября 2022 года в России вступила в силу статья 18.1 Федерального закона «О рекламе», открывающая новые обязательные требования, специально разработанных для онлайн-рекламы.
Понимание нормативно-правовой базы онлайн-рекламы
Важным шагом в соблюдения нового закона является понимание его положений. Статья 18.1 устанавливает обязательные требования, регулирующие рекламную деятельность в Интернете. Эти требования направлены на обеспечение прозрачности, подотчетности и добросовестной практики в рамках экосистемы цифровой рекламы.
Одним из ключевых компонентов нового закона является создание Единого реестра онлайн-рекламы (ЕРИР), который контролируется РКН. Это централизованное хранилище служит базой данных, в которой должны регистрироваться и поддерживаться все данные, относящиеся к онлайн-рекламе. Несоблюдение этих правил может привести к значительным штрафам в размере до 500 тысяч рублей.
Правила рекламной маркировки
Первый шаг в процессе маркировки рекламы предполагает предоставление подробной информации о рекламной кампании. Это включает описание креатива, данные о заключенных контрактах и информацию об участниках, вовлеченных в рекламную цепочку, для получения токена, который служит уникальным числовым идентификатором.
Как только необходимая информация будет введена, компании должны приступить к разработке и публикации креативного контента. Это предполагает указание маркера, присвоенного рекламной кампании, размещение на видном месте надписи «реклама» и предоставление четкой и точной информации о рекламодателе.
Решение проблем, связанных с соблюдением требований о рекламе
Хотя внедрение статьи 18.1 ставит перед предприятиями новые задачи, оно также предоставляет возможность повысить прозрачность и подотчетность в экосистеме цифровой рекламы. Однако достижение соответствия требованиям может быть сложной и ресурсоемкой задачей, особенно для предприятий с ограниченным опытом в этой области.
В свете этих проблем услуги по сопровождению рекламных кампаний предлагают комплексное решение, которое поможет компаниям легко и уверенно ориентироваться в тонкостях соблюдения требований к онлайн-рекламе.
С помощью заказа аудита по рекламе компании могут:
- Легко вводить информацию о своих рекламных кампаниях, включая описания креативов и детали контракта.
- Генерировать уникальные токены для каждой кампании и обеспечивать правильную маркировку рекламы.
- Получать доступ к отчетам о результатах кампании в режиме реального времени.
- Избежать штрафов и ответственности.
Почему маркировка рекламы имеет значение
В основе нового закона о рекламе в Интернете лежит принцип прозрачности. Требуя от компаний четко маркировать свою рекламу в Интернете, закон направлен на повышение осведомленности потребителей и защиту их прав. Маркировка рекламы служит важнейшим инструментом, позволяющим пользователям отличать платный рекламный контент от органических материалов, тем самым принимая обоснованные решения о том, какую информацию они потребляют.
Кроме того, маркировка рекламы повышает подотчетность рекламодателей, предоставляя регулирующим органам средства для мониторинга и обеспечения соблюдения требований. Обязывая включать конкретную информацию, такую как личность рекламодателя и характер рекламы, закон способствует целостности и беспристрастности в экосистеме цифровой рекламы.
Как маркировать рекламу на веб-сайтах
Хотя концепция маркировки рекламы может показаться простой, ее эффективное внедрение требует тщательного внимания к деталям. Ниже приведены ключевые шаги, которые компании могут предпринять для обеспечения соответствия новому закону на своих веб-сайтах:
- При публикации спонсируемого контента или рекламы на своих веб-сайтах компании должны четко идентифицировать их как таковые. Этого можно достичь, разместив на видном месте надписи, такие как «Реклама» или «Спонсируемый контент», в непосредственной близости от рекламных материалов.
- Помимо маркировки самой рекламы, компании должны предоставлять четкую и достоверную информацию о рекламодателе. Это может включать имя рекламодателя, контактные данные и любую другую соответствующую информацию, требуемую регулирующими органами.
- Согласно новому закону, каждой рекламной кампании должен быть присвоен уникальный токен, который служит цифровым идентификатором. Компании должны обеспечить, чтобы этот токен был включен в рекламные материалы и зарегистрирован в Едином реестре онлайн-рекламы для облегчения отслеживания и мониторинга.
- Маркировка рекламы — это не разовая мера; она требует постоянной бдительности и соблюдения нормативных требований на каждом этапе рекламного процесса. Начиная с первоначального оформления и публикации креатива и заканчивая отчетностью о результатах кампании, компании должны неуклонно соблюдать стандарты соответствия, чтобы избежать возможных штрафов.