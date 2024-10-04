Новое законодательство в области онлайн-рекламы в России

Для компаний любого размера крайне важно быть в курсе изменений в законодательстве. С 1 сентября 2022 года в России вступила в силу статья 18.1 Федерального закона «О рекламе», открывающая новые обязательные требования, специально разработанных для онлайн-рекламы.

Понимание нормативно-правовой базы онлайн-рекламы

Важным шагом в соблюдения нового закона является понимание его положений. Статья 18.1 устанавливает обязательные требования, регулирующие рекламную деятельность в Интернете. Эти требования направлены на обеспечение прозрачности, подотчетности и добросовестной практики в рамках экосистемы цифровой рекламы.

Одним из ключевых компонентов нового закона является создание Единого реестра онлайн-рекламы (ЕРИР), который контролируется РКН. Это централизованное хранилище служит базой данных, в которой должны регистрироваться и поддерживаться все данные, относящиеся к онлайн-рекламе. Несоблюдение этих правил может привести к значительным штрафам в размере до 500 тысяч рублей.

Правила рекламной маркировки

Первый шаг в процессе маркировки рекламы предполагает предоставление подробной информации о рекламной кампании. Это включает описание креатива, данные о заключенных контрактах и информацию об участниках, вовлеченных в рекламную цепочку, для получения токена, который служит уникальным числовым идентификатором.

Как только необходимая информация будет введена, компании должны приступить к разработке и публикации креативного контента. Это предполагает указание маркера, присвоенного рекламной кампании, размещение на видном месте надписи «реклама» и предоставление четкой и точной информации о рекламодателе.

Решение проблем, связанных с соблюдением требований о рекламе

Хотя внедрение статьи 18.1 ставит перед предприятиями новые задачи, оно также предоставляет возможность повысить прозрачность и подотчетность в экосистеме цифровой рекламы. Однако достижение соответствия требованиям может быть сложной и ресурсоемкой задачей, особенно для предприятий с ограниченным опытом в этой области.

В свете этих проблем услуги по сопровождению рекламных кампаний предлагают комплексное решение, которое поможет компаниям легко и уверенно ориентироваться в тонкостях соблюдения требований к онлайн-рекламе.

С помощью заказа аудита по рекламе компании могут:

Легко вводить информацию о своих рекламных кампаниях, включая описания креативов и детали контракта.

Генерировать уникальные токены для каждой кампании и обеспечивать правильную маркировку рекламы.

Получать доступ к отчетам о результатах кампании в режиме реального времени.

Избежать штрафов и ответственности.

Почему маркировка рекламы имеет значение

В основе нового закона о рекламе в Интернете лежит принцип прозрачности. Требуя от компаний четко маркировать свою рекламу в Интернете, закон направлен на повышение осведомленности потребителей и защиту их прав. Маркировка рекламы служит важнейшим инструментом, позволяющим пользователям отличать платный рекламный контент от органических материалов, тем самым принимая обоснованные решения о том, какую информацию они потребляют.

Кроме того, маркировка рекламы повышает подотчетность рекламодателей, предоставляя регулирующим органам средства для мониторинга и обеспечения соблюдения требований. Обязывая включать конкретную информацию, такую как личность рекламодателя и характер рекламы, закон способствует целостности и беспристрастности в экосистеме цифровой рекламы.

Как маркировать рекламу на веб-сайтах

Хотя концепция маркировки рекламы может показаться простой, ее эффективное внедрение требует тщательного внимания к деталям. Ниже приведены ключевые шаги, которые компании могут предпринять для обеспечения соответствия новому закону на своих веб-сайтах: