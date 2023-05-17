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Новейшие разработки НПП «ЭЛЕМЕР» представлены на выставке «Метрология без границ — 2023»

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В Москве проходят Международный метрологический форум и выставка «Метрология без границ — 2023». Ведущая российская приборостроительная компания НПП «ЭЛЕМЕР» представила на выставке новейшие отечественные разработки.

Метрология обеспечивает единство измерений в масштабах страны и имеет стратегическое значение для экономики. В стране аккредитовано только около 2000 организаций, занимающихся поверкой средств измерения. И около 100 000 типов средств измерения внесено в государственный реестр. Среди наиболее массовых средств измерения в масштабах страны: промышленные счетчики, термометры и манометры.

Новейшие разработки НПП "ЭЛЕМЕР" представлены на выставке "Метрология без границ - 2023"

НПП «ЭЛЕМЕР» производит порядка 140 типов средств измерений для всех отраслей промышленности, из них более 30 утвержденных типов СИ, относящихся к метрологическому и эталонному оборудованию (для поверки измерительных приборов). При этом постоянно расширяет выпускаемый ассортимент. На выставке представлен весь спектр эталонных средств измерений, разработанных и серийно выпускаемых предприятием, а также все новейшие разработки компании за последние 2 года, среди которых:

  • Преобразователь давления эталонный ПДЭ-040.
  • Калибратор унифицированных сигналов ЭЛЕМЕР-ИКСУ-3000.
  • Компьютеризированные жидкостные калибраторы серии ЭЛЕМЕР-ТК.
  • Эталонные термометры сопротивления 1-го разряда серии ЭТС.
  • Ампулы реализации реперных точек МТШ-90 и комплекс метрологического оборудования для работы с ними.
  • Автоматические калибраторы давления ЭЛЕМЕР-АКД-12К (И).

Помимо широкого спектра измерительных приборов НПП «ЭЛЕМЕР» предлагает российским лабораториям возможность оснащения рабочих мест поверителей на базе уже готовых собственных решений, а также возможность предоставления в опытно-промышленную эксплуатацию заинтересовавших приборов на безвозмездной основе.

Метрологический форум и выставка «Метрология без границ — 2023» проходят 15–17 мая текущего года в г. Москве, в Конгресс-центре ЦМТ под непосредственным патронажем Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Стенд НПП «ЭЛЕМЕР» — А 5.1 (второй этаж), ЦМТ, подъезд № 4.

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