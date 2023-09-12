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Новая всеобщая мобилизация 2023 года будет или нет: ответ Путина

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На Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин сообщил, что за последние полгода добровольно заключили контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях России 270 тысяч человек. Этот процесс продолжается, и ежедневно к военкоматам обращается до 1,5 тысяч человек для подписания контракта. Президент напомнил, что в ходе частичной мобилизации в России было призвано 300 тысяч человек, и сейчас число добровольцев приближается к этой цифре.

Новая всеобщая мобилизация 2023 года будет или нет: ответ Путина

Путин подчеркнул, что российский народ и российское общество отличает сознательное желание защищать интересы Родины. Люди идут на военную службу в сегодняшних условиях, осознавая возможные риски, и готовы посвятить себя защите Родины. Президент отметил, что это отражает высокий патриотизм и готовность к самопожертвованию среди российских граждан.

Президент России Владимир Путин провозгласил частичную мобилизацию в стране 21 сентября 2022 года. По информации Минобороны, в нее включено около 300 тысяч человек. 31 октября министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизационных действий и подчеркнул, что формирование подразделений Вооруженных сил России в будущем будет осуществляться только за счет добровольцев и контрактников. Путин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Минобороны Сергей Шойгу неоднократно подчеркивали, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.

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