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Новая модель промышленного принтера штрих-кодов iDPRT IX4P вышла на российский рынок

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На российском рынке появилась новая модель промышленного принтера штрих-кодов iDPRT IX4P на замену принтеров производителя Zebra Technologies. Принтеры этикеток iDPRT — традиционно качественный продукт компании Xiamen Hanin Electronic Technology, собранные в эргономичном компактном форм-факторе. 

Принтер iDPRT IX4P отвечает высоким стандартам промышленного класса и предназначен для оперативной интенсивной печати штрих-кодов и различных видов маркировки на бирках, ярлыках и этикетках в полном соответствии с международными стандартами.

Его технические опции и преимущества:

  • Возможности печати: прямая /термотрансферная.
  • 4 светодиодных указателя, 3,5 дюймовый цветной дисплей с поддержкой функции «тачскрин».
  • Разрешение печатающей головки 200, 300 т/дюйм, 600 т/дюйм.
  • Максимальная длина риббона 600 метров. 

Опции сенсора: обнаружение выключения механизма печати, обнаружение обрыва ленты, обнаружение обрыва носителя, обнаружение термического перегрева, обнаружение шва / перфорированной этикетки, определение положения черной этикетки, обнаружение перегрева двигателя.

Опции для печати: отделитель этикеток, смотчик подложки этикеток, обрезчик.

Специалисты компании САОТРОН протестировали промышленный принтер штрих-кодов iDPRT IX4P и рекомендуют его своим заказчикам как надёжного помощника в оптимизации рабочих процессов и автоматизации складского хозяйства.

Источник: Компания САОТРОН, тел. +7 495 645-67-65. 

Больше информации здесь: https://www.saotron.ru/iDPRT_iX4P

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