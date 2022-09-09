Новая модель промышленного принтера штрих-кодов iDPRT IX4P вышла на российский рынок

На российском рынке появилась новая модель промышленного принтера штрих-кодов iDPRT IX4P на замену принтеров производителя Zebra Technologies. Принтеры этикеток iDPRT — традиционно качественный продукт компании Xiamen Hanin Electronic Technology, собранные в эргономичном компактном форм-факторе.

Принтер iDPRT IX4P отвечает высоким стандартам промышленного класса и предназначен для оперативной интенсивной печати штрих-кодов и различных видов маркировки на бирках, ярлыках и этикетках в полном соответствии с международными стандартами.

Его технические опции и преимущества:

Возможности печати: прямая /термотрансферная.

4 светодиодных указателя, 3,5 дюймовый цветной дисплей с поддержкой функции «тачскрин».

Разрешение печатающей головки 200, 300 т/дюйм, 600 т/дюйм.

Максимальная длина риббона 600 метров.

Опции сенсора: обнаружение выключения механизма печати, обнаружение обрыва ленты, обнаружение обрыва носителя, обнаружение термического перегрева, обнаружение шва / перфорированной этикетки, определение положения черной этикетки, обнаружение перегрева двигателя.

Опции для печати: отделитель этикеток, смотчик подложки этикеток, обрезчик.

Специалисты компании САОТРОН протестировали промышленный принтер штрих-кодов iDPRT IX4P и рекомендуют его своим заказчикам как надёжного помощника в оптимизации рабочих процессов и автоматизации складского хозяйства.

Источник: Компания САОТРОН, тел. +7 495 645-67-65.

Больше информации здесь: https://www.saotron.ru/iDPRT_iX4P