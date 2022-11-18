Нержавеющие трубы и изделия из них

В народном хозяйстве и быту широко используются изделия и конструкции из нержавеющей стали. Этот материал обладает химической нейтральностью, устойчив к высоким температурам, чрезвычайно прочен и не поддаётся коррозии.

И хотя стоимость изделий из нержавеющей стали несколько дороже, чем из обычного чёрного металла, за счёт многократно более длительного срока эксплуатации использования нержавейки является выгодным решением.

Выбрать готовые изделия и сделать заказ на индивидуальное изготовление металлоконструкций можно на сайте компании «Метпромко». В каталоге на странице https://metpromko.ru/truba/truba-nerzhavejuschaja представлен широкий ассортимент труб и профилей из нержавеющей стали разных видов.

Сфера применения изделий из нержавеющей стали

Везде, где необходима особая прочность, устойчивость к коррозии, химическая нейтральность, жаростойкость, используются сварные или цельнотянутые, профильные нержавеющие трубы. В зависимости от условий эксплуатации применяются трубы подходящей толщины и марки металла

Трубопроводы теплосетей, водопроводы горячей и холодной воды.

Дымоходы, системы вентиляции.

Строительные конструкции, эксплуатируемые в агрессивных условиях окружающей среды.

Химическая и пищевая промышленность, сельское хозяйство.

Заказать изделия из черных и цветных металлов, нержавеющей стали можно на сайте отечественного производителя компании «Метпромко» по электронному адресу https://metpromko.ru/. При необходимости специалисты компании предоставят компетентные консультации по любому вопросу заказа. Доставка по России.

Компания предлагает к реализации широкий спектр готовых изделий из металлов и обработку металлов на заказ. Тут можно выбрать нержавеющий водоотвод, профильные и круглые, овальные трубы из нержавеющей стали, оцинкованные листы и другие востребованные изделия из металлов.

Преимущества нержавеющих труб

Особенно быстро ржавеют и выходят из строя трубы стояков холодной воды. Такие трубопроводы постоянно покрыты конденсатом, за счет чего период их эксплуатации значительно сокращается. Менять стояки приходится буквально каждые несколько лет. Если же своевременно не заменить ржавые стальные трубы, может произойти неожиданная авария, которая приведёт к прочее ценного имущества.

Нержавеющая сталь не повергается коррозии даже в самых сложных условиях. Однажды заменив трубопровод на нержавейку, можно спокойно жить и работать многие десятилетия. Кроме того, трубопроводные системы из нержавеющих труб в долговременном плане приносят значительную экономию бюджету.