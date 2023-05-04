Neomarkets: инвестиции — это просто

В условиях кризиса интерес населения к инвестиционной деятельности не утих. Но сейчас, как никогда, особенно важно выбрать надежного посредника на финансовых рынках. В ответ на этот запрос появляются новые игроки или расширяют свой охват уже закрепившиеся в нише.

Так, инвестиционный дилер Neomarkets, ранее работавший с институциональными инвесторами, с 2023 года предоставляет услуги розничным клиентам. Все об условиях торговли, инструментах, преимуществах и недостатках брокера в этом обзоре.

О регуляции и лицензии

Один из факторов, позволяющих трейдеру судить о надежности брокерской компании, — наличие у нее лицензии. Но отнюдь не все брокеры могут предъявить этот документ. В отличие от них, Neomarkets имеет лицензию инвестиционного дилера, выданную Financial Services Commission — регулятором Маврикия. На сайте регулятора числится в списке под именем своего учредителя Neobit Ltd.

Иными словами, права клиентов компании защищены регуляторным органом. Трейдеры могут обратиться с претензией в FSC, однако в Сети нет упоминаний о подобных прецедентах.

Линейка инструментов: от акций США до валютных пар

На площадке можно инвестировать в инструменты разных рынков, что делает ее привлекательной для трейдеров с разным опытом и капиталом. Всего доступно более 1 000 инструментов, в их числе высокодоходные:

акции компаний США;

контракты на разницу;

криптовалюты;

ценные бумаги;

валютные пары и др.

При этом Neomarkets предусмотрел, чтобы условия подходили для трейдеров и инвесторов с разным аппетитом к риску. Торговать можно с плечом до 1 к 500, выставляя сделки от 0,01 лота. Узкие спреды (от 0,5 пункта) также позволяют серьезно рассматривать этого брокера для сотрудничеств.

Торговый терминал — MetaTrader 5 от разработчика MetaQuotes. Есть десктопная, мобильная (iOS, Android) и браузерная версии.

Пополнение депо и вывод средств

Пополнить счет и вывести заработанное трейдеры могут несколькими способами:

банковские карты разных платежных систем;

криптокошельки.

Ввод моментальный, снятие не занимает больше одного рабочего дня. Комиссии со стороны Neomarkets не начисляются. Подробнее о способах пополнения депозита и вывода денег можно узнать на официальном сайте marketsneo.com.

Мнения клиентов о брокере Neomarkets

С розничными клиентами инвестиционный дилер работает не так давно, что объясняет малое количество отзывов о нем на специализированных площадках. Однако не позволяет делать вывод о недобросовестности компании, чем некоторые пользователи грешат.

В комментариях, которые встречаются на просторах интернета, трейдеры отмечают ряд положительных моментов: моментальное исполнение ордеров, точные котировки, быстрый ввод и вывод средств, широкую линейку инструментов.

Вместе с тем клиенты компании указывают и на ее недостатки, в частности на некоторые проблемы с прохождением KYC, обусловленные соблюдением дилером закона.