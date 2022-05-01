Камни чаще всего образуются в желчном пузыре (тогда это называлось желчнокаменной болезнью); значительно реже они образуются вне ее, в желчных протоках (это тогда называется холедохолитиазом). Камни, обнаруживаемые в желчных протоках, обычно имеют альвеолярное происхождение (они попадают в желчные протоки из желчного пузыря). На сайте vseopecheni.ru, можно подробно узнать о желческаменной болезни, которая часто встречаются у программистов.

Камни обычно состоят из холестерина, желчных пигментов, неорганических ионов (например, кальция) и белков. Эти компоненты могут присутствовать в различных пропорциях. Имеются холестериновые, пигментные и смешанные отложения. Подавляющее большинство составляют смешанные (холестериновые и пигментные) камни.

Состав желчи

Желчь состоит из воды, желчных кислот, холестерина, жирных кислот, билирубина, фосфолипидов, белков и неорганических соединений. Эти вещества в норме растворяются в желчи и в таком виде выводятся в желудочно-кишечный тракт. Нарушения в составе желчи сказываются на ее растворимости. Первоначально так называемая грязь и микрокристаллы, которые со временем объединяются в более крупные структуры, что приводит к образованию отложений.

Факторами риска развития желчнокаменной болезни являются:

старший возраст,

женский пол,

гормональные факторы, например, многоплодная беременность,

генетическая предрасположенность,

сахарный диабет,

ожирение,

гипертриглицеридемия (высокий уровень триглицеридов в крови),

некоторые лекарства (эстрогены, оральные контрацептивы, фибраты),

ятрогенные факторы (связанные с предшествующим лечением), вызывающие холестаз — протезы, хирургические швы и т.д.,

состояние после операции — резекция желудка, синдром короткой кишки,

кистозный фиброз,

хронические билиарные инфекции,

быстрая потеря веса, длительное голодание,

небольшая физическая активность.

Желчнокаменная болезнь — очень распространенное заболевание и одна из самых частых причин госпитализации по поводу заболеваний желудочно-кишечного тракта в европейских странах. В польском населении это встречается примерно у 20% людей. Основной причиной этого недуга являются холестериновые камни. Заболеваемость мочекаменной болезнью увеличивается с возрастом – ею страдают примерно 15–18% лиц до 40 лет и даже 50% лиц старше 60 лет.

Источник: vseopecheni.ru