Камни чаще всего образуются в желчном пузыре (тогда это называлось желчнокаменной болезнью); значительно реже они образуются вне ее, в желчных протоках (это тогда называется холедохолитиазом). Камни, обнаруживаемые в желчных протоках, обычно имеют альвеолярное происхождение (они попадают в желчные протоки из желчного пузыря). На сайте vseopecheni.ru, можно подробно узнать о желческаменной болезни, которая часто встречаются у программистов.
Камни обычно состоят из холестерина, желчных пигментов, неорганических ионов (например, кальция) и белков. Эти компоненты могут присутствовать в различных пропорциях. Имеются холестериновые, пигментные и смешанные отложения. Подавляющее большинство составляют смешанные (холестериновые и пигментные) камни.
Состав желчи
Желчь состоит из воды, желчных кислот, холестерина, жирных кислот, билирубина, фосфолипидов, белков и неорганических соединений. Эти вещества в норме растворяются в желчи и в таком виде выводятся в желудочно-кишечный тракт. Нарушения в составе желчи сказываются на ее растворимости. Первоначально так называемая грязь и микрокристаллы, которые со временем объединяются в более крупные структуры, что приводит к образованию отложений.
Факторами риска развития желчнокаменной болезни являются:
- старший возраст,
- женский пол,
- гормональные факторы, например, многоплодная беременность,
- генетическая предрасположенность,
- сахарный диабет,
- ожирение,
- гипертриглицеридемия (высокий уровень триглицеридов в крови),
- некоторые лекарства (эстрогены, оральные контрацептивы, фибраты),
- ятрогенные факторы (связанные с предшествующим лечением), вызывающие холестаз — протезы, хирургические швы и т.д.,
- состояние после операции — резекция желудка, синдром короткой кишки,
- кистозный фиброз,
- хронические билиарные инфекции,
- быстрая потеря веса, длительное голодание,
- небольшая физическая активность.
Желчнокаменная болезнь — очень распространенное заболевание и одна из самых частых причин госпитализации по поводу заболеваний желудочно-кишечного тракта в европейских странах. В польском населении это встречается примерно у 20% людей. Основной причиной этого недуга являются холестериновые камни. Заболеваемость мочекаменной болезнью увеличивается с возрастом – ею страдают примерно 15–18% лиц до 40 лет и даже 50% лиц старше 60 лет.
Источник: vseopecheni.ru