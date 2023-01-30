Не так страшны займы, как о них рассказывают?

Многие россияне не раз оформляли кредиты на разные цели, но до сих пор боятся обратиться в микрофинансовые компании. Причины тому – многочисленные мифы, которые рассказывают об этих кредитных организациях. На самом деле большая часть представлений о микрозаймах ложная и не имеет ничего общего с реальностью. Рассказываем, чего боится среднестатистический россиянин.

Кредит дадут идеальному заемщику

По мнению многих клиентов, заем в МФО можно получить только при хорошей кредитной истории. Конечно, она играет роль, но только ее проверкой компании не ограничиваются, в ином случае у них не было бы столько клиентов. По информации финансовых экспертов сайта Экспресс Кредит, в 2022 году спрос на онлайн-займы на карту оставался высоким, несмотря на все экономические перипетии и общую неопределенность в стране.

Если раньше брал много займов, жди отказа

Еще один миф касается того, что ссуду скорее выдадут человеку, который ни разу не оформлял кредит – якобы их отсутствие в истории повышает шансы на получение крупного займа. На самом деле в банке скорее выдадут кредит тому, у кого уже были финансовые обязательства перед организацией и кто успешно с ними справился, не допуская просрочки.

Отсутствие кредитной истории, как и отметки о просрочках в ней, вызовут подозрение, поэтому с большой долей вероятности такой клиент в банке получит отказ. В секторе МФО к заемщикам и их обстоятельствам относятся более лояльно, хотя события этого года вынудили и их изменить подходы к проверке потенциальной аудитории тщательнее.

Также отметим, что банку неважно, сколько у человека кредитов или займов, главное – размер кредитной нагрузки. Если она не превышает 50%, никаких проблем с получением очередной ссуды не возникнет. Если же будут сомнения в том, что клиент способен платить по финансовым обязательствам, вероятность отказа будет высокой.

Всегда можно объявить себя банкротом

Получение кредита или займа — это большая ответственность, так как взятую сумму придется возвращать вместе с процентами. Допущенные просрочки станут причиной образования долга, который сам по себе не спишется. Некоторые ошибочно считают, что в случае чего смогут объявить себя банкротами, но это не так просто.

Во-первых, процедура банкротства запускается при серьезных долгах, когда человек действительно находится в плачевном финансовом состоянии. Во-вторых, имущество, которое может быть забрано в счет оплаты долга, будет изъято. В-третьих, банкротство закроет возможность обращения в банк или МФО на ближайшие пять лет.