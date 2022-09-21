Научно-инновационные проекты молодых ученых Москвы и Московской области будут рассмотрены в рамках конкурса «Умник»

В России с 2006 года действует программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК») Фонда содействия инновациям. Уже более 15 лет эта программа, пожалуй, является самой массовой и популярной программой Фонда и в целом по стране для молодых ученых-инноваторов из разных субъектов России.

Механизм программы построен вокруг поддержки научно-инновационных проектов физических лиц от 18 до 30 лет, граждан России, через гранты в размере 500 тысяч рублей для обеспечения получения авторами проектов коммерчески ориентированного результата, способного в дальнейшем стать основой для создания наукоемкого бизнеса.

В Москве и Московской области идет активный прием заявок на полуфиналы конкурсных отборов по программе «Умник» от Фонда содействия инновациям. По итогам полуфиналов будут определены авторы инновационных проектов, которые выступят перед жюри в финале. Финалы в основном количестве пройдут с октября по декабрь 2022 года.

График конкурсных отборов в Москве и Московской области доступен на официальном портале программы «УМНИК» https://umnik.fasie.ru/. В этой же специализированной системе в сети Интернет производится оформление и подача заявок.

В рамках Программы отбираются проекты по следующим тематическим направлениям: Н1. Цифровые технологии; Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения; Н3. Новые материалы и химические технологии; Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; Н5. Биотехнологии; Н6. Ресурсосберегающая энергетика.

Истории успеха – в 2021 году победителями программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям в Москве и Московской области стали 162 проекта: от Московской области – 15 проектов, РНИМУ (1), на площадках МГУ 25 победителей, МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА (6), МИЭТ (6), РОСНАНО (16), МФТИ (24), РАН (11), НИЯУ МИФИ (5), НИТУ «МИСиС» (19), ООО «ВЕК-21» (34).

Распределение победителей по тематическим направлениям: Н4 (49), Н3 (37), Н2 (29), Н1 (19), Н6 (15), Н5 (13). Лидерами по технологическим проектам-победителям стали направления «Н3. Новые материалы и химические технологии» и «Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».