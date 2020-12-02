Настало время покупать прокси

Прокси – это компьютер-посредник, который позволяет пользователю удалённо выходить в глобальную сеть. В данной статье будут представлены подробности работы прокси-сервера, принцип его работы.

Как работает прокси-сервер

Компьютеру, с которого выходят в интернет, присваивается уникальный IP-адрес, позволяющий идентифицировать устройство в сети по нескольким параметрам.

Обратите внимание! С помощью IP-адреса можно определить фактическое местоположение ПК.

Если выход в сеть осуществляется через прокси-соединение, то личные данные абонента скрываются в целях безопасности. Идентифицировать можно только удалённый компьютер-посредник. Активировать бесплатный прокси-сервер можно после изменения некоторых настроек в браузере.

О подробностях работы этой технологии, её особенностях можно узнать по ссылке: https://proxy-seller.ru/.

Зачем нужно прокси-соединение

Прокси необходим в следующих ситуациях:

скрытие фактического IP-адреса компьютера. Это может потребоваться пользователям, к примеру, для посещения ресурсов, заблокированных на данном IP;

защита личных сведений. Использование прокси-соединения полезно при сетевых, вирусных атаках, которые могут привести к потере личных данных пользователя;

невозможность посещать определённые сайты. Прокси-сервера применяются на предприятиях для предотвращения нерационального расхода рабочего времени сотрудниками;

необходимость в подключении нескольких ПК к интернету с одним IP-адресом;

экономия трафика. Информация, получаемая пользователем в прокси-серевере, будет отображаться в компактном виде;

повышение скорости передачи информации. При использовании прокси-сервера рабочая нагрузка на сетевой канал снижается, повышается стабильность работы соединения.

Важно! На некоторых сайтах прокси можно воспользоваться бесплатно. Данное соединение также возможно активировать посредством скачивания специализированного ПО или купить «уполномоченную» версию.

Преимущества технологии

Proxy сервер гарантирует пользователям:

стабильное высокоскоростное интернет соединение;

поддержку всех современных веб-обозревателей;

экономию трафика, контроль доступа;

минимальное количество прав для работы;

поддержку любой операционной системы семейства Windows;

осуществление выхода в интернет по одному сетевому протоколу.

Таким образом, прокси-сервер даёт пользователю большое количество преимуществ при работе в сети. Основные особенности технологии были описаны выше.