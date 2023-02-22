На меня оформили онлайн кредит – что делать и как оспаривать долг?

Новые технологии упрощают жизнь клиентам банков и микрофинансовых организаций (МФО) – они могут получать кредиты и займы онлайн, экономя свое время. Но эта же тенденция открыла новые возможности для мошенников – часто у них получается оформить кредиты на ничего не подозревающих граждан и при этом получить деньги на свои счета. Кредиторы усиливают меры безопасности, но жалобы, заявления в полицию и исковые заявления от обманутых людей продолжают поступать.

В этой ситуации важно действовать как можно быстрее, особенно если к делу подключились коллекторы или уже было возбуждено исполнительное производство. Как поясняют юристы ЮЦ «АПК», обычно о долге становится известно на этапе взыскания. И чем быстрее потерпевший предпримет действия для защиты своих прав и законных интересов, тем меньше времени, нервов и денег он потратит в итоге.

Что делать, если на вас оформили кредит онлайн

Первый шаг – узнать все о долге. Нужно понять, в какой организации, когда и на какую сумму он был оформлен. Если состоялось решение суда или был выдан судебный приказ – узнайте об истце в канцелярии, запросив копии документов. Если вам звонят коллекторы – получите информацию у них. В ситуации, когда взыскатели отказываются называть кредитора, стоит запросить отчет в БКИ – это можно сделать бесплатно через портал Госуслуг.

Предположим, что вы узнали, кем и когда был выдан кредит. Что дальше:

Обратиться с заявлением в банк или МФО – в нем изложить, что никакого кредита или займа вы не оформляли, денег не получали. В соответствии с этим попросить предоставить копию заключенного договора. Обратиться с заявлением в полицию – в нем подробно изложить обстоятельства происшедшего. Ссылаться на законы и акты не нужно, полиция сама квалифицирует преступление, писать можно в свободной форме. Параллельно подать жалобы на действия МФО или банка в Банк России – в случае с микрофинансовой организацией также стоит пожаловаться в СРО, членом которого она является. При незаконных действиях коллекторов можно дополнительно обратиться в ФССП и НАПКА. Если полиция не предпринимает никаких действий – подавайте жалобу в прокуратуру. Обратиться с исковым заявлением в суд – в нем просить о признании договора между вами и кредитором незаключенным.

Процедура может осложняться по объективным и субъективным причинам. В полиции вам могут быть «не рады», МФО и банки могут игнорировать просьбы о предоставлении копий договоров, а суды – возвращать заявление из-за обнаруженных недочетов. При этом ФССП может продолжать исполнительное производство и взыскивать с ваших счетов несуществующий долг. Поэтому имеет смысл обратиться за квалифицированной юридической помощью – в этом случае шансы на быстрое решение проблемы значительно увеличатся.