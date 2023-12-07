На каком языке программирования написан WordPress?

Для разработки и последующей работы с WordPress важно хорошо ориентироваться не только в программировании, но и в определениях. Ниже рассмотрены основные языки, на которые базируется WordPress. Все эти языки можно подробнее изучить на курсах WordPress, а можно пройти и специализированное обучение по самой CMS.

PHP

Ядро системы было написано на скриптовом языке PHP, по своей сути он является движком, запускающим команды на веб-сервере. При помощи этого языка происходит как создание, так и объединение отдельных страниц, из чего формируется весь сайт. Исходя из этого, можно сделать выводы, что PHP является базовым языком, изучение которого необходимо для углубленного понимания работы и настройки WordPress.

Первоначально язык PHP и формировался, чтобы позволить пользователям упростить создание страниц с задействованием инструментов HTML. Для лучшего его понимания ниже рассмотрены основные аспекты:

Коды, не расположенные внутри тегов (<? PHP,?>) будут распознаваться в качестве стандартного HTML.

При обработке всех кодов PHP сервер отображает их в формате HTML-файла.

Знак $ применяется для отображения переменных.

Скрипты PHP осуществляют внутренние управление HTML.

Команда echo задается, если есть необходимость отразить данные в формате HTML.

HTML

Язык HTML относится к базовым концепциям, на его основе строится фактически весь интернет, а сам термин относится к сокращенному названию языка гипертекстовой рассылки. Можно зайти на любую веб-страницу и основа ее структуры будет сформировано через HTML.

Однако важно различать, что HTML является всего лишь языком разметки, эти файлы включают в себя массив тегов, каждый из которых выполняет определенные задачи, но это не инструмент программирования. При полном отсутствии тегов HTML-файл становится обычным текстовым документом. Теги схожи с теми, что используются и в языке PHP, они делятся на начальные и конечные элементы разметки. При этом наличие конечных тегов в некоторых случаях не является обязательным условием, в том числе при указании структуры файла.

Другой специфической особенностью тегов HTML является их деление на классы, например, для возврата к предыдущим HTML-файлам и для команды CSS, позволяющей правильно отображать элементы разметки.

CSS

Теперь разберемся с CSS – инструментом, позволяющим преобразовывать обычный текст и превращать его в визуально привлекательный и удобный для использования материал. При помощи файла CSS происходит стилизация всех элементов, внесенных в HTML-файл.

Работая с CSS, пользователю нужно самостоятельно определять, к каким элементам разметки из файла HTML требуется добавление стиля, а для обозначения классов CSS используется точка. По итогам все элементы, принадлежащие конкретному классу, будут отображаться. При работе с CSS важно уделять внимание и не пропускать ни один элемент разметки, а также четко понимать какая функция должна использоваться для каждого из элементов. Только углубленное понимание этого процесса и всех его деталей позволяет создать привлекательный и функциональный веб-сайт.

JavaScript

Другим важным языком является JavaScript, которые информирует браузер, как правильно отображать открываемые HTML страницы или файлы. В качестве примера можно привести изменение цвета фона страницы после нажатия предназначенной для этого кнопки – это действие выполняется именно при помощи JavaScript.

Существует заблуждение, что WordPress не сможет полноценно функционировать без задействования инструментов JavaScript, но страница может нормально открываться и работать без единой команды для этого языка. Однако JavaScript имеет возможность создания гибких страниц, предназначенных для прямого взаимодействия с пользователем сайта, поэтому его значимость для WordPress все еще очень высока.

SQL

Контент и любое содержимое сайта должно где-то храниться, за это отвечает MySQL. Все данные, находящиеся в MySQL, являются динамическими, за их своевременный вызов отвечает PHP. Страницы, создаваемые на WordPress, а также контент с них, будут размещаться для хранения в базе данных. Для безопасности хранения и надежности соединения WordPress использует специальные инструменты, обладающие необходимыми функциями и связанные с SQL.