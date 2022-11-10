Можно ли не платить кредит, если уехал за границу?

Наличие кредита – не основание для запрета на выезд за пределы нашей страны. Путешествие или переезд никак не влияют на обязанности, которые человек взял на себя, подписывая кредитный договор. Если заемщик исправно платил по своим долгам, но неожиданно перестал, служба безопасности банка постарается дозвониться, выяснить причины происходящего. Если телефонные звонки не принесли эффекта, взысканием занимаются судебные приставы.

Последствия

Обычно в дальнейшем ситуация приводит:

к аресту банковских счетов;

аресту имущества и недвижимости;

подачи заявления в иностранный суд страны, где остановился уклонист.

Если у должника есть имущество в России, есть все шансы лишиться его за долги. Судебный пристав откроет судебное производство, выставит недвижимость, транспорт на продажу. Если при кредитовании присутствовали созаемщик и поручитель, их привлекут к ответственности. Обычно таким людям приходится выплачивать чужие долги. В результате все равно придется платить по кредиту, но добавятся штрафы и судебные издержки.

Что сделать с кредитами, если уехал?

Если вы решили открыть кредит перед путешествием, вам ничего не остается, как выбрать один из способов дальнейшего взаимодействия с банком. Можно:

рефинансировать;

погасить долг досрочно;

оформить кредитную карточку;

использовать интернет-банк.

Эксперты рекомендуют обязательно сообщить банку о своем переезде. Желательно сразу предоставить свои контактные данные, новый адрес проживания. Можете воспользоваться рефинансированием. Отличный вариант, позволяющий объединить сразу несколько кредитных продуктов для удобства проведения платежей. В некоторых странах получить такую услугу можно в иностранном банке, тогда российские кредиты перейдут в него. Обычно проблем не возникает в дружественных странах.

Еще один простой способ – использовать интернет-банк. Доступ к нему будет в любом государстве, поэтому вы сможете своевременно выплачивать кредиты или установить автоплатеж. Последний позволит сделать так, чтобы все списания происходили в автоматическом режиме в определенное число.

Погашение долга досрочно возможно не во всех ситуациях. По некоторым кредитным предложениям накладывается ограничение на такое действие. Есть риск, что вместе с суммой на оплату кредита придется еще и выплатить штраф. Если программа предполагает досрочное погашение, то вам пересчитают проценты, сумма к оплате будет меньше, чем была бы в конце срока.

Еще один способ предполагает открытие карточки. Выберите банк, где сможете получить максимальные бонусы, начисления процентов на остаток. Например, дебетовая карта ВТБ может быть использована не только для оплаты кредитов, но и для получения пассивного дохода. Желательно выбирать пластик, который сможете использовать не только в России, но и за границей. В некоторых банках можно договориться об отсрочке платежа.