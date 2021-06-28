Можно ли без риска обменять электронную валюту в сети?

Обмен или покупка электронных денег – востребованная услуга. Есть несколько способов, чтобы провести подобную операцию. Одним из наиболее удобных и простых — обменник. Это посредник между платежными системами, посредством которого можно выполнить разноплановые операции:

обменять одну валюту на другую;

продать крипту, электронные деньги;

купить валюту с зачислением на кошелек;

вывести электронные деньги на банковскую карту.

Как у рядовых пользователей, так и у инвесторов возникают сомнения, насколько такой вариант безопасный. В сети работает много обменных сервисов, но не все из них гарантируют своим клиентам безопасность. Если вы не хотите встретиться с мошенниками и потерять деньги, то стоит воспользоваться рейтингом обменных пунктов. Посетите changeinfo.ru, который предлагает изучить готовый рейтинг. В нем собраны только проверенные площадки, которые обеспечивают клиентам безопасность денежных средств и конфиденциальность личных данных. В сводной таблице указаны курса обмена разных валют, поэтому вы быстро сможете выбрать выгодное предложение. Не нужно посещать несколько сервисов, проходить регистрацию, самостоятельно собирать информацию.

Криптовалютный агрегат как способ быстро принять правильное решение

Обмен Qiwi на Bitcoin будет выгодным, если вы сравните курсы всех обменных сервисов. Благодаря богатому виртуальному интерфейсу для принятия правильного решения не придется тратить много времени. Агрегатор также обеспечивает обширный круг вариантов выбора монет. Changeinfo.ru сотрудничает со многими крипто-обменниками, поэтому увеличивается альтернативы для трейдеров и инвесторов. Направления для проведения обменных операций представлены на одной площадке.

Как только вы выберите выгодное и подходящее предложение, можно, кликнув по названию обменного пункта в таблице, перейти на его официальный сайт. Здесь можно совершить обмен. Справиться с задачей смогут даже новички, так как обменники работают круглосуточно. После оформления заявки процесс проходит в автоматическом режиме, поэтому не требуется непосредственного участия. Это исключает возможные ошибки, обеспечивает быстрое зачисление средств на электронный кошелек или банковскую карту. При техническом сбое также можно обменять валюту вручную, поэтому заявки принимаются круглосуточно.