Cлужба эвакуации Evakmoscow в Москве

Даже у самых ответственных и аккуратных водителей в дороге могут произойти различные проблемы. Московская служба эвакуации Evakmoscow круглосуточно и оперативно придет на помощь в любой ситуации:

ДТП или авария. В подобных случаях может потребоваться принудительная транспортировка авто на штраф-площадку, в автомастерскую или гараж.

Поломка или полная неисправность авто. Машина долго стояла и не заводится. Проблемы с двигателем, топливной системой, КПП, ходовкой или трансмиссией. Evakmoscow перевезет ТС в сервис или СТО.

Увязание в снегу, грязи или грунте. Сезонные проблемы и некачественная работа коммунальных служб нередко становятся поводом для вызова эвакуатора. Манипулятор бережно достанет машину из сугроба, кювета, ямы.

Повреждение двух и более колес или их блокировка. Когда «запаска» только одна, а проколотых колес четыре, помочь сможет только эвакуатор. Evakmoscow довезет до ближайшего шиномонтажного центра в кратчайшие сроки.

Невозможность самостоятельного выезда из-за препятствий. «Зажатие» другими ТС, мусорными контейнерами, упавшими деревьями и т.д.

Проблемы со здоровьем или нетрезвое состояние водителя. Если стало плохо или появилась острая боль в голове, сердце, желудке, ни в коем случае не стоит рисковать собственной жизнью и здоровьем других участников дорожного движения. Вызывайте эвакуатор.

Московская служба эвакуации Evakmoscow также оказывает услуги по перевозке ретро- и спорткаров, новых автомобилей из салона. Сохраняется нулевой пробег и обеспечивается 100% безопасность, целостность и сохранность авто.

Эвакуатор-манипулятор

У крана манипулятора множество преимуществ по сравнению с лебедочными и платформенными эвакуаторами, которые позволяют выполнить забор и перевозку ТС в сложных и нестандартных ситуациях:

Перевозка условиях ограниченного пространства – узкая улица, плотный трафик, блокировка другими автомобилями или препятствиями.

Подъем транспортных средств с низким клиренсом, из-за которого невозможно заехать на платформу.

Блокирование колес ввиду неисправности или повреждения подвески, трансмиссии, ходовой части, рулевого управления или электроники.

Увязание машины в снегу, грязи, грунте, кювете или яме.

Автомобиль провис на дереве, заборе или другом ограждении.

Также услуги эвакуатора манипулятора востребованы в случаях, когда утеряны или украдены ключи, колесная база полностью заблокирована системами охраны, сигнализации или GPS-мониторинга.

Грузовая эвакуация

Эвакуация тяжелой и крупногабаритной грузовой техники, автобусов – сложный процесс, который требует привлечения спецтехники и высококвалифицированных специалистов. В зависимости от ситуации, веса и габаритов ТС может потребоваться телескопическая стрела и машинная лебедка, непосредственное перемещение осуществляется с использованием бриля или на платформе эвакуатора.

Эвакуаторы со сдвижными платформами

Используются для перемещения следующих категорий транспортных средств:

Спортивные машины и авто с небольшим дорожным просветом, низкими свесами или бамперами.

Новые автомобили или колесная техника из салонов.

Транспортные средств с поломанным двигателем, севшим аккумулятором и прочими неисправностями, при которых невозможно запустить мотор.

Коммунальная или строительная техника, в том числе при перевозке на объект по дорогам, по которым запрещен проезд спецтехники.

Эвакуаторы со сдвижными платформами предназначены для работы с ТС массой до 6 тонн, но наличие усилительных конструкций увеличивает данный показатель до 8 тонн.

Вытягивание автомобиля из кювета

Осуществляется краном-манипулятором или эвакуатором с гидравлической лебедкой. Привлечение эвакуаторов позволяет исключить риск повреждения автомобиля, что в итоге в разы минимизирует расходы автовладельца на восстановление и ремонт машины.

Автомобиль не заводится, закончился бензин или сел аккумулятор? Попали в аварию или ДТП? Требуется срочная эвакуация мотоцикла, легковой машины, внедорожника, кроссовера, коммерческого транспорта или спецтехники? Московская служба эвакуации Evakmoscow всегда готова прийти на помощь, обеспечив безопасную и оперативную перевозку ТС круглосуточно, от 2000 рублей.