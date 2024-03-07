«Мой Склад» – синхронизация с «Озон», как инструмент управления бизнесом

Перед продавцами на маркетплейсах появляется непростая задача – синхронизация остатков. Это актуально, когда количество клиентов и продукции увеличивается. Если работа ведется по системе FBS, и используется несколько каналов сбыта, то установка современного софта будет обязательной. При отсутствии автоматизации, может возникать неприятная ситуация: товар заказан, а его нет в наличии. Это снижает репутацию, и количество клиентов, желающих сделать покупку. Решением проблемы станет синхронизация Мой Склад с Озон.

Почему ручные обновления неудобны?

Новичкам, выставляющим товар на торговой площадке, свойственно самостоятельно вести таблицу в «Эксель», и вносить корректировки. Такое решение имеет множество недостатков:

Проводить синхронизацию ежедневно сложно, если количество заказов увеличивается;

Если наименования продукции близки по написанию, есть вероятность допустить ошибку, и занести неправильные остатки;

Отчетность, которую получают продавцы, имеет сложную структуру, поэтому приходится тратить время на сверку остатков и их перенос в систему;

Одна ошибка может запустить цепочку проблем и финансовых сложностей. Для исключения такой проблемы, рекомендуется купить соответствующий софт, который в автоматическом режиме будет проводить синхронизацию.

Упрощение работы на маркетплейс и обмен данными по API

Чтобы обновление данных проводилось между платформой и учетной системой автоматически, нужно настроить интеграцию с 1С. Это даст возможность осуществлять выгрузку информации об остатках, и делать одновременное обновление. Система экономит время, которое сотрудники тратят на ручную сверку и исключение ошибок. API для маркетплейса от MP360 имеет большое значение:

Дает возможность снизить расходы на оплату труда;

Минимизирует вероятность ошибок;

Увеличивает количество продаж;

Выполнение синхронизации «Мой Склад» с «Озон» обязательно, так как без нее, продавец начнет нести убытки. Комплексное решение позволит упростить работу магазина, и исключить возможные риски.

Как проводится подключение?

Заказчик подбирает соответствующий софт, к которому подключается торговая площадка. Выгружается вся информация, и начинается процесс автоматизации. Данные регулярно синхронизируются, лишая продавца лишних хлопот. Комплексное решение «Мой Склад» позволит увеличить количество продаж, и не иметь проблем с отчетностью.