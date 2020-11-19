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Скачать моды для Майнкрафт 1.17.20, 1.17.60 и 1.17

19.11.2020 06:47

Скачайте лучшие моды на Майнкрафт ПЕ 1.17.20, 1.17.60 и 1.17: играйте с мублумом, айслогером и светящимся спрутом вместе с сайтом https://minecraft16.net/.

Скачать моды для Майнкрафт 1.17.20, 1.17.60 и 1.17

Моды для Minecraft PE 1.17.20, 1.17.60 и 1.17

На Майнкон 2020 игроки в прямом эфире голосовали за нового моба. Всего было 2 тура, и во всех двух победил — светящийся спрут.

Данный мод добавит в ваш мир Майнкрафт 1.17.20, 1.17.60 и 1.17 всех 3 предложенных мобов. В горных биомах Вас будет атаковать новый моб — айслогер. По равнинам будут ходить мублумы и взаимодействовать с пчелами.

В воде же можно встретить красивого, светящегося спрута. Все мобы полностью функционируют, имеют свои звуки и анимацию.

Все текстуры мобов проработаны, и выглядят в точности как на презентации Майнкон 2020. Перед установкой модификаций, необходимо установить Minecraft PE 1.17: https://minecraft16.net/minecraft-pe-1-17/.

Айслогер в Minecraft PE 1.17.20, 1.17.60 и 1.17

Данный мод добавит в вашу игру Майнкрафт 1.17.20, 1.17.60 и 1.17 нового враждебного моба — айслогера.

Он умеет создавать облака из льда, и обрушивать их на игроков, жителей, странствующих торговцев, снежных и железных големов.

Скачать моды для Майнкрафт 1.17.20, 1.17.60 и 1.17

Теперь путешествовать по горным биомам станет ещё опаснее, но благодаря этому интереснее. Внешне похож на мародера, только кожа у айслогера с неестественным синим оттенком.

Мублум в Minecraft PE 1.17.20, 1.17.60 и 1.17

Ещё один моб, который появится в вашем мире Майнкрафт 1.17.20, 1.17.60 и 1.17 с данным модом — это мублум. Мублумы являются цветочными коровами, которые проживают в цветочном лесу.

Скачать моды для Майнкрафт 1.17.20, 1.17.60 и 1.17

Как и все коровы — мублум дает молоко, а при помощи ножниц у них можно отстричь цветы. Мублумы могут взаимодействовать с пчелами, так как на них растут цветы.

Светящиеся спурт

Данный моб, который появится в Вашей игре с модом жизнь 2020, абсолютно идентичен обычному спруту в ванильном Minecraft PE 1.17.20, 1.17.60 и 1.17.

Скачать моды для Майнкрафт 1.17.20, 1.17.60 и 1.17

Единственное отличие то, что он светится. Свет от спрута будет как и у лавового куба. Встретить светящегося спрута можно в подводных глубинах мира Майнкрафт 1.17.20, 1.17.60 и 1.17.

Скачать мод для Minecraft PE 1.17.20, 1.17.60 и 1.17

Устанавливайте модификации для Майнкрафт 1.17.20, 1.17.60 и 1.17: https://minecraft16.net/mods/, играйте с новыми мобами, повстречайте спрута, айслогера или мублума! Моды доступны как для одиночной компании, так и для игры с друзьями. Сохраняйте миры перед установкой модов!

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