Модульная лента для конвейера: устройство и принцип работы

Модульные конвейеры активно внедряются в различные технологические процессы большинства производств. Широкое распространение оборудования обусловлено универсальностью грузонесущего элемента. В зависимости от требований и условий работы бывают разные виды транспортеров. Они позволяют перемещать практически любые грузы на большие прямые расстояния или даже на разные уровни складов. Использование транспортировочных цепей совместно с другими распределяющими и маркирующими устройствами позволяет значительно увеличить эффективность и снизить трудозатраты производства.

Основные элементы и принцип действия

Классический ленточный конвейер состоит из следующих конструктивных элементов:

натяжители;

приводные устройства;

транспортировочное полотно;

роликоопоры;

металлический каркас;

загрузочно-разгрузочные механизмы;

очистные системы.

В ходе работы агрегатов перемещение груза происходит по верхней части ленты. Полотно, которое изготавливается из резинотканевых материалов, замкнуто, закреплено и удерживается при помощи специальных опорных роликов. Движение рабочей поверхности происходит за счет вращения приводного барабана.

Для размещения грузов на ленту применяются специальные загрузочные устройства. Конечная выгрузка происходит с помощью приемной системы. В случае необходимости возможна промежуточная выгрузка. Чтобы очищать полотно от грязи и других возможных остатков продукции, используются вмонтированные внутрь системы очистительные агрегаты.

Ключевым отличием конструкций состоящих из множества отдельных деталей от классических является видоизмененный привод. Модульная лента для конвейера состоит из набора полимерных пластин, которые соединяются между собой специальными штифтами. Такая рабочая поверхность обладает главным преимуществом — износостойкостью.

В движение цепь приводится не с помощью приводного барабана и большого количества натяжителей, а благодаря зубчатой системе. Она подобно движущему механизму велосипеда цепляет полотно и проталкивает его дальше. Грузонесущая поверхность, состоящая из множества отдельных элементов, гораздо проще монтируется. Если один из ее участков повреждается, его можно быстро заменить. Ухаживать за такой рабочей поверхностью очень просто. Она не боится активных веществ и даже сильных напоров воды.

Виды

Среди всего разнообразия транспортировочных устройств можно выделить ряд моделей, которые больше всего применяются на производствах. Такие ленты обладают проверенной конструкцией и удобной адаптацией для решения большинства обыденных задач:

Прямые. Это самый простой вид транспортеров, которые работают по прямой траектории. Поворотные. С использованием транспортеров с поворотной конвейерной лентой можно создавать цепи самых разнообразных траекторий. Чаще всего они используются совместно с другими агрегатами для формирования трасс любой сложности. Минимальный внутренний радиус поворота определяется свойствами и шириной модулей. Z-образные с лопатками. Предназначены, чтобы поднимать груз на высоту до 6 метров. В зависимости от качеств перемещаемого груза можно устанавливать лопатки разной высоты через определенные интервалы. Угол наклона полотна может варьироваться от 10 до 90 градусов.

Чтобы расширить возможности конвейерных цепей или повысить безопасность их эксплуатации, применяется дополнительное оборудование.