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Модная одежда для мальчиков

19.02.2020 12:22

Сегодня уже никого не удивляет стремление многих родителей покупать маленькому сынишке одежду модных брендов. Тщательно продуманный гардероб малыша, подобранный с учётом современных модных трендов, позволяет ребёнку с юных лет развивать безупречный вкус, который необходим успешному молодому человеку.

Что сегодня в моде?

Чем сегодня порадовать маленького щёголя? Современная детская мода во многом копирует взрослые модные тренды. Самые актуальные цвета наступающего сезона – чёрный, серый, приглушённый зелёный, различные оттенки синего и коричневого. Однако, это вовсе не означает, что вы не можете купить одежду для мальчиков, например, свитшоты и пуловеры, жилеты и рубахи, выполненные в ярких, сочных цветах.

По-прежнему в почёте классика – такой наряд заставит малыша почувствовать себя более взрослым и ответственным. Однако вне школы, мальчишки предпочитают спортивный стиль – такая одежда не стесняет движений и не препятствует активным играм.

Moncler: лучшие детские комбинезоны

В чем малышу гулять зимой? Если вы не видите смысла экономить на детской одежде, обратите внимание на потрясающие, тёплые и невероятно стильные комбинезоны, представленные итальянским модным домом «Moncler». Сегодня он предлагает заботливым родителям модные и красивые детские комбинезоны, которые отличаются не только тщательно проработанным дизайном, но и высочайшим качеством, которое вы заметите в исполнении мельчайших деталей.

В числе лучших — детский комбинезон Moncler

  1. Использование, преимущественно, натуральных утеплителей, обеспечивающих ребёнку максимальный комфорт и защиту от холода.
  2. Использование для внешнего слоя комбинезона лёгкого и прочного нейлона с водоотталкивающей пропиткой.
  3. Тщательное, аккуратное исполнение мельчайших деталей.

Сегодня Moncler предлагает несколько типов зимних комбинезонов для мальчиков и девочек:

  • Раздельный – максимально практичный, состоит из утеплённых брюк на бретелях, которые дополняются такой же курткой
  • Слитная конструкция – обеспечивает максимальную защиту от холода в ветреную погоду.
  • «Кенгуру» — слитный комбинезон, застёжка верхней части которого образует своеобразный карман, препятствующий проникновению холодного воздуха под одежду.

Собираетесь отправиться на поиски лучшего зимнего комбинезона для своего непоседы? Напоминаем, что сделать это можно, не выходя из дома, воспользовавшись услугами интернет-магазина.

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