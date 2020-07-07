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Модная обувь на лето: обзор трендов

07.07.2020 18:08

Модная обувь на лето: обзор трендов

Если модные тренды для вас – не пустой звук, то обязательно читайте нашу статью. Наш обзор модной обуви даст ориентиры, что покупать этим летом.

Детская обувь

Детская обувь в Киеве представлена в широком многообразии моделей. Главное то, что сегодня не приходится выбирать между красотой и удобством. Поэтому юные модники останутся довольны.

Замшевые мокасины яркого взрывного цвета – то, что нужно, чтобы сделать детский образ легким и непринужденным. А декоративный элемент в виде бахромы придаст им изюминки.

На жаркую погоду нужно приобрести босоножки, в которых детским ножкам будет максимально комфортно. Девочки останутся в восторге от моделей, выполненных в нежных оттенках и украшенных цветочными аппликациями. А вот мальчики предпочитают более сдержанный дизайн. Ставку нужно делать на трендовый оттенок – классический синий, бискайский зеленый или выцветший деним.

Мужская обувь

Модная, но вместе с тем удобная и недорогая брендовая мужская обувь — это то, что стоит искать для базового гардероба на лето. Не стоит тратить большие деньги на люксовые изделия, если демократичные бренды предлагают достойную альтернативу.

В первую очередь стоит приобрести топ-сайдеры. Это ближайшие родственники мокасинов, но выглядят они более презентабельно и достойно. Главное, что они универсальные: отлично сочетаются и с повседневной одеждой, и с деловой. Носить их следует на голую ногу.

Поклонникам классики не обойтись без лоферов. Они достаточно формальные, чтобы удачно смотреться с деловыми костюмами.

На лето следует обязательно купить шлепанцы. Они относятся к категории стрит-стайла. Носить их следует с расслабленными вещами. Это джинсы, майки, рубашки с ярким принтом.

Еще одна обязательная покупка — это кроссовки. На пике популярности ретро-модели. Они передают стиль 80-х и 90-х годов. Но классические белые кроссовки также отлично впишутся в летний гардероб.

Женская обувь

Вариаций модной женской обуви великое множество. Можно найти модель на любой случай жизни. Для повседневной носки отлично подойдут летние сапожки из макраме или босоножки с плетением. Они максимально комфортные и удобные.

На выход стоит обзавестись парой балеток с квадратным носом. Смотрятся они очень стильно, а главное делают ножку визуально меньше и изящнее.

Есть даже обувь на случай романтического свидания – это изящные босоножки с лямками и на высоком каблуке. Дополнить их можно элегантным брючным костюмом и сексуальным боди, представленным по ссылке https://www.red.ua/women/bodi-kombinacii/.

Для занятий спортом отлично подойдут кеды. Обратите внимание на модели с логотипами брендов – логомания снова возвращается на модные подиумы.

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