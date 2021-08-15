В настоящее время беспроводной скоростной доступ в глобальную сеть получил повсеместное распространение. Это стало возможным благодаря использованию USB-модемов 3G/4G.

Принцип работы модема 3G/4G

Функционирование USB-модемов основано на использовании SIM-карт операторов мобильной связи. В такое устройство вставляется SIM-карта, после чего оно подключается непосредственно к персональному компьютеру или к маршрутизатору с USB-портом. Различие между этими двумя способами заключается в том, что в первом случае выход во всемирную паутину получает только один компьютер, тогда как во втором случае роутер раздает интернет всем подключенным к его сети устройствам. Большинство современных модемов используют в качестве стандарта связь 4G. Но если сигнал чересчур слабый, то они переходят на более медленную связь 3G. Пользователи также имеют возможность вручную выбирать приоритетный стандарт связи.

Разновидности модемов 3G/4G

Хотя USB-модемы внешне почти не различаются, они могут функционировать абсолютно по-разному. Поэтому при выборе необходимо учитывать их характеристики. Богатый выбор данных устройств представлен на сайте bezlimitik.ru/modemy. Основные критерии выбора модемов 3G/4G таковы:

Поддерживаемые частоты. Это наиболее важный параметр. Модем, который не поддерживает частоту, используемую оператором мобильной связи, бесполезен.

Скорость интернета. В любом модеме есть ограничения по максимальной скорости передачи данных, причем оно различается для стандартов 3G и 4G. Желательно, чтобы это ограничение было не меньше максимальной скорости, предлагаемой оператором связи.

Возможность подсоединения антенны. Она имеет значение в тех случаях, когда из-за особенностей местности сигнал нуждается в усилении.

Зависимость от конкретного оператора связи. Большинство USB-модемов прошиты под определенного оператора, и не позволяют использовать SIM-карты других операторов. Этого недостатка лишены универсальные модемы 3G/4G, которые дают возможность сменить оператора без дополнительной перепрошивки.

Wi-Fi. Существуют модемы 3G/4G, способные раздавать Wi-Fi. Они стоят несколько дороже остальных, но позволяют получать доступ к глобальной сети и на других электронных устройствах.

Модем 3G/4G прекрасно подходит как для мобильного, но и для стационарного использования. Благодаря богатому выбору различных моделей таких устройств и тарифов у операторов сотовой связи каждый пользователь интернета может подобрать наиболее подходящий для себя вариант.