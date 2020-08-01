Среди современных автомобилей заметное место занимают представители модельного ряда Хендай. Эти машины отличаются качеством, и при этом их нельзя назвать недоступными для среднестатистического потребителя.

Какие модели наиболее интересны

Все автомобили этого бренда сделаны на совесть, однако в российских условиях и с учетом здешних цен на эти машины, некоторые модели все же более актуальны. Например, очень доступным по стоимости является хендай туссан купить который можно у официального дилера. Продается третье поколение этой модели.

Также теперь возможно выгодно купить Hyundai Tucson N Line цена которого вполне соответствует стоимости среднестатистического кроссовера. Это еще не премиум уровень, но и не базовый. Машина комфортна, в том числе и для длительных поездок.

Конечно, можно купить тот или иной вариант с рук. Однако приобрести подержанный автомобиль в хорошем состоянии – искусство, у которого, впрочем, есть границы возможного. Так что лучше приобретать новую машину. Достаточно взглянуть на модельный ряд хендай у официального дилера в Уфе, чтобы убедиться, что можно выгодно приобрести новое авто, причем именно то, которое хочется.

Как выбрать оптимальный вариант

Под этим брендом продается немало качественных кроссоверов, хэтчбеков и седанов, так что во всем этом разнообразии можно запутаться. Вот почему стоит изначально определиться с критериями выбора, чтобы приобрести именно ту машину, которую не захочется менять в течение многих лет.

Вот, что стоит учесть:

максимальное количество пассажиров;

максимальный объем багажа;

год выпуска модели или ее рестайлинга, если он был;

условия, в которых авто будет обычно эксплуатироваться.

Эти критерии позволят подобрать такой Хендай, который оптимально подойдет. Это может быть небольшой седан для города, такой как Акцент. Или же это может быть стильный двухместный седан Купе.

Если же нужна чисто практическая машина, стоит обратить внимание на хэтчбеки. При том что они, как и кроссоверы, вмещают довольно большой объем багажа, эти авто не столь габаритны и потребляют меньше топлива.

Ну а если хочется более экологичный автомобиль, стоит обратить внимание на небольшой кроссовер Кона Электрик. Какая бы машина ни была выбрана, лучше приобретать ее у официального дилера. В итоге это все равно будет выгоднее, ведь, как правило, подержанный автомобиль вскоре потребует ремонта.