Модели iPhone, совершившие революцию

Смартфоны компании Apple, известные всему миру под маркой iPhone – это настоящие легенды мира электроники. Сочетание элегантного узнаваемого дизайна, технологичной электронной начинки, надежности и идеальной оптимизации операционной системы – есть масса поводов обзавестись таким телефоном. Некоторые модели, в частности, Apple iPhone 7, и вовсе, вошли историю как революционные, сумевшие задать направление развития для всей отрасли. Какие еще модификации достойны встать в один ряд со знаменитой “семеркой”?

Революционные решения Apple

iPhone 2G. Революционным стал уже первый iPhone. До сих пор никто не решался создать коммуникатор, основой управления которого станут не физические клавиши, а сенсорный дисплей. Ни Nokia, ни HTC, ни другие гиганты рынка электроники не отважились на такой шаг, первой стала именно Apple, в 2007 году. Успех первой модели iPhone определил дальнейший вектор развития дизайна коммуникаторов, физические клавиатуры постепенно ушли в историю; iPhone 4G. Его главная особенность – дисплей. Компания продемонстрировала, что не только планшеты достойны хороших экранов, но и телефоны. Дисплей, выполненный по технологии Retina, сразу оказался на два шага лучших конкурентных матриц IPS, обеспечивая невиданную четкость картинки; iPhone Именно этот телефон ввел новый стандарт SIM-карт – NANO. Сейчас он используется повсеместно, но тогда многим пришлось ножницами подгонять карточку под нужный размер. Революция! iPhone Многие ругали “семерку” за отказ Apple от разъема mini-Jack, но причиной на то стало очередной революционное решение. Впервые классический смартфон, красивый и компактный, перестал бояться воды. До сих пор это было характерно только для огромных “кирпичей” в грубых полимерных корпусах с массой заглушек; iPhoneX. Безрамочный экран и “монобровь”, которую стали повально копировать все производители смартфонов на Android.

Продолжение развития

Американская корпорация не останавливается на достигнутом, продолжая внедрять на свои телефоны уникальные решения. В числе последних можно отметить, к примеру, тройной модуль камеры на последней модели. Вместе с обычным “портретным” объективом, пользователи могут снимать на широкий угол и телеобъектив. Наверняка, на будущее у инженеров Apple припасено еще не одно решение, которое в электронном мире также станет революционным!