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Модели iPhone, совершившие революцию

29.04.2020 14:31

Модели iPhone, совершившие революцию

Смартфоны компании Apple, известные всему миру под маркой iPhone – это настоящие легенды мира электроники. Сочетание элегантного узнаваемого дизайна, технологичной электронной начинки, надежности и идеальной оптимизации операционной системы – есть масса поводов обзавестись таким телефоном. Некоторые модели, в частности, Apple iPhone 7, и вовсе, вошли историю как революционные, сумевшие задать направление развития для всей отрасли. Какие еще модификации достойны встать в один ряд со знаменитой “семеркой”?

Революционные решения Apple

  1. iPhone 2G. Революционным стал уже первый iPhone. До сих пор никто не решался создать коммуникатор, основой управления которого станут не физические клавиши, а сенсорный дисплей. Ни Nokia, ни HTC, ни другие гиганты рынка электроники не отважились на такой шаг, первой стала именно Apple, в 2007 году. Успех первой модели iPhone определил дальнейший вектор развития дизайна коммуникаторов, физические клавиатуры постепенно ушли в историю;
  2. iPhone 4G. Его главная особенность – дисплей. Компания продемонстрировала, что не только планшеты достойны хороших экранов, но и телефоны. Дисплей, выполненный по технологии Retina, сразу оказался на два шага лучших конкурентных матриц IPS, обеспечивая невиданную четкость картинки;
  3. iPhone Именно этот телефон ввел новый стандарт SIM-карт – NANO. Сейчас он используется повсеместно, но тогда многим пришлось ножницами подгонять карточку под нужный размер. Революция!
  4. iPhone Многие ругали “семерку” за отказ Apple от разъема mini-Jack, но причиной на то стало очередной революционное решение. Впервые классический смартфон, красивый и компактный, перестал бояться воды. До сих пор это было характерно только для огромных “кирпичей” в грубых полимерных корпусах с массой заглушек;
  5. iPhoneX. Безрамочный экран и “монобровь”, которую стали повально копировать все производители смартфонов на Android.

Продолжение развития

Американская корпорация не останавливается на достигнутом, продолжая внедрять на свои телефоны уникальные решения. В числе последних можно отметить, к примеру, тройной модуль камеры на последней модели. Вместе с обычным “портретным” объективом, пользователи могут снимать на широкий угол и телеобъектив. Наверняка, на будущее у инженеров Apple припасено еще не одно решение, которое в электронном мире также станет революционным!

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