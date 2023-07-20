Микрокредиты в Казахстане: как гарантированно получить займ без отказа

Микрокредит – это небольшой денежный займ, который обычно выдается на срок до 30 дней. Такой кредит оформляют не в банках, а в микрофинансовых организациях, которые предоставляют потребительские займы на упрощенных условиях.

Микрокредиты отличаются от банковских займов ограниченным лимитом, сроком выдачи и процедурой оформления. Такие займы легко можно получить без отказа за 5-30 минут даже не выходя из дома. Их часто оформляют в случае, когда деньги нужны срочно и получить их негде. Например, если нужно срочо починить телефон, заменить колесо на автомобиле, или просто закончились средства до зарплаты.

Особенности и преимущества займов онлайн

Простота и доступность микрозаймов сделали их востребованными среди населения Казахстана. Такие кредиты нередко оформляют не только физические, но и юридические лица, предприниматели.

Главные преимущества микрокредитов, это:

Высокий показатель одобрения. Займы без отказа выдают всем совершеннолетним гражданам Казахстана, которым это необходимо. Показатель одобрения заявок достигает 90%. Скорость выдачи денег. Микрофинансовые компании выдают срочные займы, и могут сделать это всего за 15 минут. Простое оформление. Подать заявку и получить средства вы можете даже не выходя из дома или офиса, процесс проходит онлайн. Минимум документов. Чтобы оформить микрозайм понадобится только паспорт и ИИН. Другие документы не нужны. Гарантия безопасности. МФО работают легально, в соответствии с законодательством Казахстана. Такие компании гарантируют соблюдение условий и безопасность данных клиентов. Безпроцентные займы. Ряд микрофинансовых компаний предлагают клиентам оформить беспроцентый займ при первом обращении.

Недостатками МФО называют высокий процент, а также ограниченность кредитного лимита. Однако учитывая специфику работы микрофинансовых компаний, это скорее особенности, а не недостатки.

Как повысить вероятность одобрения займа?

В микрофинансовых компаниях получить кредит без отказа могут все, кто соответствует всего четыерм требованиями:

возраст от 18 до 65 лет;

наличие гражданства Казахстана;

наличие места постоянной регистрации в Республике;

полнаяя дееспособность.

Однако МФО учитывают также кредитную историю и уровень доходов, поэтому отказы также возможны.

Чтобы повысить вероятность одобрения следует придерживаться следующим рекомендациям:

Выбирать небольшую сумму и срок займа на кредитном калькуляторе. Такие заявки одобряют чаще. Перед отправкой анкеты проверить ее на наличие опечаток и ошибок. Они являются самой распространенной причиной отказа в выдаче средств. В анкете следует указывать только достоверные данные. Информация проверяется и попытка обмануть компанию приведет к отказу. Обращаться следует только в те организации, требованиям которых вы точно соответствуете. Например, не нужно пытаться оформить займ в компании, которая не выдает займы людям без официального трудоустройства, если у вас его нет. Подавать заявку лучше сразу в несколько кредитных организаций, это поможет повысить шансы минимум вдвое.

Если вам пришел отказ – не переживайте. Отказ в одной организации не означает, что и в другой компании взять средства не получится.

МФО помогают не только решать финансовые проблемы, но и исправлять кредитную историю. Для этого нужно брать небольшие займы на короткий срок (до 10 дней) и обязательно вовремя их возвращать. Постепенно ваша кредитная история заполнится положительными отметками и финансовый рейтинг повысится.