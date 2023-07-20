Микрокредиты в Казахстане: как гарантированно получить займ без отказа

Микрокредит – это небольшой денежный займ, который обычно выдается на срок до 30 дней. Такой кредит оформляют не в банках, а в микрофинансовых организациях, которые предоставляют потребительские займы на упрощенных условиях.
Микрокредиты отличаются от банковских займов ограниченным лимитом, сроком выдачи и процедурой оформления. Такие займы легко можно получить без отказа за 5-30 минут даже не выходя из дома. Их часто оформляют в случае, когда деньги нужны срочно и получить их негде. Например, если нужно срочо починить телефон, заменить колесо на автомобиле, или просто закончились средства до зарплаты.
Особенности и преимущества займов онлайн
Простота и доступность микрозаймов сделали их востребованными среди населения Казахстана. Такие кредиты нередко оформляют не только физические, но и юридические лица, предприниматели.
Главные преимущества микрокредитов, это:
- Высокий показатель одобрения. Займы без отказа выдают всем совершеннолетним гражданам Казахстана, которым это необходимо. Показатель одобрения заявок достигает 90%.
- Скорость выдачи денег. Микрофинансовые компании выдают срочные займы, и могут сделать это всего за 15 минут.
- Простое оформление. Подать заявку и получить средства вы можете даже не выходя из дома или офиса, процесс проходит онлайн.
- Минимум документов. Чтобы оформить микрозайм понадобится только паспорт и ИИН. Другие документы не нужны.
- Гарантия безопасности. МФО работают легально, в соответствии с законодательством Казахстана. Такие компании гарантируют соблюдение условий и безопасность данных клиентов.
- Безпроцентные займы. Ряд микрофинансовых компаний предлагают клиентам оформить беспроцентый займ при первом обращении.
Недостатками МФО называют высокий процент, а также ограниченность кредитного лимита. Однако учитывая специфику работы микрофинансовых компаний, это скорее особенности, а не недостатки.
Как повысить вероятность одобрения займа?
В микрофинансовых компаниях получить кредит без отказа могут все, кто соответствует всего четыерм требованиями:
- возраст от 18 до 65 лет;
- наличие гражданства Казахстана;
- наличие места постоянной регистрации в Республике;
- полнаяя дееспособность.
Однако МФО учитывают также кредитную историю и уровень доходов, поэтому отказы также возможны.
Чтобы повысить вероятность одобрения следует придерживаться следующим рекомендациям:
- Выбирать небольшую сумму и срок займа на кредитном калькуляторе. Такие заявки одобряют чаще.
- Перед отправкой анкеты проверить ее на наличие опечаток и ошибок. Они являются самой распространенной причиной отказа в выдаче средств.
- В анкете следует указывать только достоверные данные. Информация проверяется и попытка обмануть компанию приведет к отказу.
- Обращаться следует только в те организации, требованиям которых вы точно соответствуете. Например, не нужно пытаться оформить займ в компании, которая не выдает займы людям без официального трудоустройства, если у вас его нет.
- Подавать заявку лучше сразу в несколько кредитных организаций, это поможет повысить шансы минимум вдвое.
Если вам пришел отказ – не переживайте. Отказ в одной организации не означает, что и в другой компании взять средства не получится.
МФО помогают не только решать финансовые проблемы, но и исправлять кредитную историю. Для этого нужно брать небольшие займы на короткий срок (до 10 дней) и обязательно вовремя их возвращать. Постепенно ваша кредитная история заполнится положительными отметками и финансовый рейтинг повысится.