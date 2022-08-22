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Мерчандайзинг в сфере электроники и бытовой техники

Автор На чтение 2 мин Просмотров 8 Опубликовано
Содержание
  1. Почему стоит воспользоваться услугами лидирующего поставщика мерчандайзинга?
  2. В чем секрет успеха и высокой результативности Ace Target?
  3. Что вы получите, выбрав Ace Target в качестве своего партнера?

Ace Target – маркетинговое агентство, входящее в ТОП-5 поставщиков мерчандайзинга в нашей стране. Работа компании стартовала в далеком 1999 году. С тех пор команда Ace Target успешно преодолела множество сложных преград и с уверенностью заявляет, что способна мастерски справиться с любыми задачами в сфере стимулирования сбыта электроники и бытовой техники.

Почему стоит воспользоваться услугами лидирующего поставщика мерчандайзинга?

Услуги мерчандайзинга от Ace Target обеспечивают торговым предприятиям выгодное сокращение издержек и сохранение конкурентоспособности.

Работая с сегментом электроники и техники, специалисты Ace Target учитывают все тонкости:

  • обеспечивают быстрый и удобный поиск бытовой техники для посетителей,
  • логично размещают ассортимент, группируя товары по назначению,
  • обеспечивают полную доступность информации о технических характеристиках и особенностях использования товара,
  • предоставляют возможность легко сравнить различные модели бытовой техники,
  • располагают расходники рядом с теми видами техники, для которых они нужны,
  • обеспечивают возможность протестировать выбранное устройство,
  • соблюдают принципы зонирования торгового зала, создавая возможности для незапланированных покупок.

В чем секрет успеха и высокой результативности Ace Target?

Команда Ace Target разработала алгоритм проектной работы, который обеспечивает высокую эффективность. Он включает в себя следующие компоненты:

  • погружение в бизнес клиента, всестороннее изучение особенностей бизнеса,
  • проведение углубленных исследований конкурентов, категорий товаров,
  • разработка индивидуальной стратегии мерчандайзинга, а также ее регулярная корректировка для достижения поставленных целей.

Что вы получите, выбрав Ace Target в качестве своего партнера?

Команда гарантирует экспертный подход к решению поставленных задач, положительную динамику KPI, возможность вести прозрачный мониторинг за ходом проекта и оценивать отдачу от вложенных средств. В результате клиентов Ace Target ждет уверенный рост даже в условиях постоянно изменяющихся внешних условий!

Испытываете сложности в реализации проекта по продаже электроники и бытовой техники? Профессиональная опытная команда Ace Target придет вам на помощь. Свяжитесь с нами на сайте или по телефону прямо сейчас!

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