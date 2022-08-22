Ace Target – маркетинговое агентство, входящее в ТОП-5 поставщиков мерчандайзинга в нашей стране. Работа компании стартовала в далеком 1999 году. С тех пор команда Ace Target успешно преодолела множество сложных преград и с уверенностью заявляет, что способна мастерски справиться с любыми задачами в сфере стимулирования сбыта электроники и бытовой техники.
Почему стоит воспользоваться услугами лидирующего поставщика мерчандайзинга?
Услуги мерчандайзинга от Ace Target обеспечивают торговым предприятиям выгодное сокращение издержек и сохранение конкурентоспособности.
Работая с сегментом электроники и техники, специалисты Ace Target учитывают все тонкости:
- обеспечивают быстрый и удобный поиск бытовой техники для посетителей,
- логично размещают ассортимент, группируя товары по назначению,
- обеспечивают полную доступность информации о технических характеристиках и особенностях использования товара,
- предоставляют возможность легко сравнить различные модели бытовой техники,
- располагают расходники рядом с теми видами техники, для которых они нужны,
- обеспечивают возможность протестировать выбранное устройство,
- соблюдают принципы зонирования торгового зала, создавая возможности для незапланированных покупок.
В чем секрет успеха и высокой результативности Ace Target?
Команда Ace Target разработала алгоритм проектной работы, который обеспечивает высокую эффективность. Он включает в себя следующие компоненты:
- погружение в бизнес клиента, всестороннее изучение особенностей бизнеса,
- проведение углубленных исследований конкурентов, категорий товаров,
- разработка индивидуальной стратегии мерчандайзинга, а также ее регулярная корректировка для достижения поставленных целей.
Что вы получите, выбрав Ace Target в качестве своего партнера?
Команда гарантирует экспертный подход к решению поставленных задач, положительную динамику KPI, возможность вести прозрачный мониторинг за ходом проекта и оценивать отдачу от вложенных средств. В результате клиентов Ace Target ждет уверенный рост даже в условиях постоянно изменяющихся внешних условий!
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