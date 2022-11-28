Менеджер маркетплейсов: обучение на курсах бесплатно с нуля для начинающих

Курсы менеджер маркетплейсов позволяют быстро найти востребованную работу по новой специальности. Менеджер маркетплейсов занимается организацией продаж различных товаров через существующие площадки электронных торговых сетей и собственных интернет магазинов. Изучение торговли через маркетплейсы будет полезно предпринимателям, производителям и реселлерам товаров, менеждерам по продажам и всем желающим освоить новую профессию с нуля. Лучшие курсы можно посмотреть в удобном каталоге ТОП-19 курсов обучения «Менеджер маркетплейсов» онлайн — Блог Романа Семенцова.

К преимуществам профессии следует отнести возможность удаленной работы и свободное планирование личного времени, высокую актуальность специальности для работодателей, широкие возможности профессионального и личного роста.

Для ознакомления с новой профессии идеально подойдут бесплатные онлайн курсы, семинары, вебинары и интенсивы. Многие из этих курсов созданы в качестве рекламы платного обучения и имеют обширные рекламные вставки. Это не мешает заинтересованным слушателям получить полезный и актуальный материал по специальности.

Бесплатные интенсивы по профессии менеджера маркетплейсов от Скилбокс

Обучающая платформа Скилбокс – ведущий проект в области качественного онлайн образования в России. Компания предлагает платные курсы обучения по специальности менеджера маркетплейсов стоимостью около 300 тысяч.

Для привлечения слушателей на основной курс компания проводит бесплатные интенсивы – трехдневные занятия с топовыми преподавателями курсов, около 2 часов каждое занятие. На онлайн интенсивах можно получить обратную связь со спикером курса, задать вопросы по специальности. Для слушателей интенсивов предлагаются скидки на платное обучение. Для каждого курса открывается модерируемый телеграмм чат для свободного общения.

Записи интенсивов сохраняются в специальное каталоге для свободного ознакомления.

Адрес страницы с записями бесплатных вебинаров https://live.skillbox.ru/webinars/marketing/chem-zanimaetsya-menedzher-marketpleisov141122/

Сайт компании: skillbox.ru

Подача учебного материала на интенсивах плотная, насыщенная, хорошо структурированная. В каждый интенсив встроено два обширных рекламных блока о преимуществах платного обучения на платформе – в начале интенсива и ближе к середине. Онлайн слушателям предлагается выполнить практическое задание на основе изученного материала с последующим подробным разбором.

Программа бесплатного вебинара по специальности Менеджер маркетплейсов

Особенности работы менеджера маркетплейсов в штате, в агентствах, на фрилансе и в качестве предпринимателя.

Особенности различных типов маркетплейсов в России.

Выбор товарной ниши.

Основы построения схем прибыли при работе на маркетплейсе.

Использование сервисов аналитики и сбор полезной информации.

Изучение различных видов контента на маркетплейсах. Создание карточек товаров.

Алгоритмы и технические требования к карточкам.

Создание работающих торговых стратегий и предложений.

Работа с отзывами, обратная связь, акции и бонусы.

В качестве практического занятия слушателям предлагается изучить материал, предоставляемый продавцами на маркетплейсах и найти системные и технические ошибки. Выполненные задания спикер разбирает в режиме онлайн на третий день интенсива.

Ценность интенсивов в актуальных знаниях, быстрой обратной связи и постоянно обновляемом списке задач обучения. Насыщенность хорошо структурированной информацией делает бесплатные интенсивы от Скилбокс полезными для четкого понимания основ профессии и для начала самостоятельной работы.

Бесплатный онлайн курс от Нетологии

Платформа онлайн обучения Нетология располагает несколькими платными курсами по специальности интернет маркетинга и работы с маркетплейсами. Бесплатный онлайн курс позволяет определиться с задачами, которые ставятся перед специалистом в области управления торговли на онлайн площадках, познакомиться с особенностями специальности и получить профессиональные знания, достаточные для начала самостоятельной работы.

Курс выполнен в формате структурированного чек листа, доступного онлайн. Информация курса распределена по тематическим блокам. Каждой теме соответствуют записанные ролики преподавателей и практические задания для самостоятельного выполнения. После завершения бесплатного курса слушатели получают действующий сертификат от Нетологии, свидетельствующий о получении начальной профессиональной подготовки.

Сайт компании https://netology.ru/

Каталог курсов https://netology.ru/programs/ Для выбора бесплатных курсов в колонке справа следует поставить чек «бесплатное» в графе «стоимость обучения».

Курс предназначен для слушателей с нулевым опытом в области торговли на маркетплейсах. В учебную программу включены видеозаписи лекций и текстовые материалы. Изучение материалов не ограничено по времени, занимайтесь, когда удобно. Контроль выполнения и просмотра материалов автоматизирован. Для успешного завершения курса необходимо выполнить тестовую работу.

Полезное приложение к курсу – пакет материалов, полезных для начала успешной работы с аналитикой, чеклисты и тренды развития.

Бесплатный онлайн курс Маркетплейсы 2022-11-23

Курс рассчитан на начинающих и опытных пользователей. Основное направление курса – автоматизация бизнес процессов, эффективные стратегии управления продажами на маркетплейсах, продвижение товаров и правила оформления собственного интернет магазина на площадке маркетплейса.

Курс доступен по записи, после подтверждения регистрации.

Страница записи на курс https://lp.1academy.pro/marketplace/

Авторский курс наглядно представляет схемы движения товаров на маркетплейсах и предлагает к рассмотрению готовые бизнес схемы и стратегии, основанные на аналитике и личном опыте.

Темы, разбираемые на обучении

Преимущества маркетплейсов и почему они эффективнее собственных отдельных лендингов и продающих страниц.

Стратегии заработка на маркетплейсах, выбор прибыльных стратегий.

Разработка плана запуска товара, расчет прибыльности.

Схемы закупок для реселлеров. Доставка, маркировка, упаковка.

Оформление товаров, создание собственных магазинов и брендирование.

Схемы автоматизированного продвижения и оптимизации. Масштабирование бизнеса.

Курс полезен для ознакомления, интересен яркой и красочной подачей материала, актуальными темами, высоким уровнем мотивации спикера. Для начала работы желательно получить системные структурированные знания и подробно изучить учебные материалы.

Специальная программа от ОЗОН по бесплатному обучению Seller University

Один из ведущих маркетплейсов России ОЗОН предлагает собственную бесплатную обучающую платформу по работе с компанией.

На платформе Seller University представлены 22 тематических раздела – от начала работы до особенностей документального оформления, сертификатов и поиска надежных партнеров.

В каждом разделе имеются учебные видео и текстовые материалы. Материалы курса можно изучать последовательно или в любом удобном порядке. Дополнительная реклама на учебном курсе отсутствует, имеется активная техподдержка и возможность задавать вопросы по темам. Воспользуйтесь подробной и детально разработанной информационной схемой из первых рук. Дополнительное преимущество официального курса ОЗОН – на материалы Seller University можно ссылаться при реальной работе на маркетплейсе.

Курс будет полезен начинающим, продвинутым и опытным менеджерам маркетплейсов, руководителям бизнеса, производителям, реселлерам и частным предпринимателям. Для эффективного изучения обучающей базы данных необходимо располагать общей грамотностью в сфере продаж и навыками самообразования.

Адрес бесплатного курса Seller University ОЗОН https://seller-edu.ozon.ru/

Для просмотра материалов курса не требуется регистрация, курс в свободном доступе.

Для активного доступа к тестовым заданиям, обратной связи, личному прогрессу и рейтингам в учебном кабинете – требуется регистрация на платформе.

Курс представляет собой обширную базу для изучения, актуальную на текущий момент работы маркетплейса

Подробно указаны особенности регистрации, загрузки товаров на платформу. Компания предлагает несколько схем работы с товаром и платформой на выбор.

Представлены правила работы и общения для продавцов и покупателей, списки разрешенных и запрещенных товаров, особенности оформления документов, доставки и хранения товаров.

Пользователи получают доступ к подробно расписанным схемам и алгоритмам размещения товаров. Доступны методы использования XLS-шаблонов, онлайн таблицы, автоматизированная загрузка через API. Видео раздела посвящены самым распространенным ошибкам пользователей с указанием рабочих способой избежать ошибок

Рассматриваются возможности продаж с собственного склада, со складов ОЗОН, размещение крупногабаритного товара, особенности доставки.

Подробно расписаны комиссии и платные услуги маркетплейса, представлены схемы расчетов расходов и прогнозирование прибыли.

В каждом разделе представлены возможности аналитики бизнес процессов и предложены схемы построения эффективной работы.

Участникам предлагается погружение в общение с продавцами и экспертами маркетплейса в сообществе Ozon Dom. Доступно офлайн и онлайн общение, обмен опытом, деловые контакты. Ozon Dom – новая реальная система бизнес коммуникации, доступная для продавцов маркетплейса.

Создание собственной бесплатной обучающей платформы Seller University для продавцов ОЗОН позволяет вывести обучение профессии на новый уровень. Обширная база знаний потребует время для изучения и позволит избежать значительной части ошибок.

Имсайдер

Компания Имсайдер – онлайн платформа, предлагающая вебсервисы для торговли на маркетплейсах и создании собственных интернет магазинов. Платформа предоставляет бесплатный доступ сразу к трем обучающим курсам.

Создание продающих интернет магазинов и основы ведения бизнеса

Организация продаж на OZON

Продажи и интернет магазины на платформе Wildberries

Продолжительность каждого курса – 1 занятие. Курсы выполнены в формате вебинаров. Доступ к курсам возможен после регистрации. На курсах освещаются актуальные тенденции в формировании рынка коммерции на электронных площадках, предлагаются рабочие схемы и решения по поиску товаров для продажи и формированию товарного ассортимента. Курсы адресованы начинающим предпринимателям, желающим расширить рынок сбыта за счет продаж на маркетплейсах.

Сайт компании https://lp.imsider.ru/

Бесплатный звонок по России 8 800 333 07 63

Почта info@imsider.ru

Рекламная составляющая курсов нацелена на реализацию программных продуктов и услуг компании. Информационная составляющая позволяет получить представление о работающих механизмах организации бизнеса в сфере управления продажами на маркетплейсах.

Предоставляется актуальная информация по поиску поставщиков в Китае и в России.

Наглядно представлен процесс поиска товарной ниши, брендирования, решения задач по логистике, маркировке и оформлению.

Дается информация по дополнительным сервисам.

Материал будет полезен в качестве источника информации и вспомогательного наглядного материала в начале обучения профессии. Манера подачи материала на курсах мотивирующая, экспрессивная, с яркими примерами успеха и наглядной демонстрацией выигрышных стратегий.