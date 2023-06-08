Мелбет официальный сайт вход: как авторизоваться и сыграть в ТОТО-пятнашка

Популярная букмекерская контора Мелбет предоставляет пользователям не только возможность сделать спортивные ставки, прогноз на киберспорт или другие события. Зарегистрированные беттеры могут сыграть в слоты от лучших провайдеров, выбрать игры в казино или сделать нестандартные ставки. Для этого нужно зайти на Мелбет официальный сайт – вход доступен всем зарегистрированным игрокам.

Ещё одним популярным продуктом является тотализатор – игра, где предлагается ставить на исходы матчей, отобранных букмекером. Поучаствовать в игре можно, если на сайте БК открыть вкладку “Ещё” и нажать на “Тото”. Вы увидите купон из 15 событий, где для каждого матча можно выбрать несколько исходов. Для удачной ставки требуется, чтобы игрок угадал минимум 9 событий. Проставленные средства идут в пул, который разыгрывается между пользователями, угадавшими нужное количество результатов.

Если вы не хотите анализировать все матчи тиража, можете сделать пакетную ставку на ТОТО. Можно просто выбрать количество купонов и прописать сумму, которую ставите на каждый.

Как зайти на сайт БК и получить выигрыш от ТОТО

Чтобы сыграть в ТОТО или вывести доход в случае удачного прогноза, нужно выполнить вход на Мелбет официальный сайт. Для этого зайдите на страницу конторы и в форме авторизации введите свой логин и пароль. В качестве логина можно использовать привязанные к профилю адрес email или номер телефона, а также id счета.

Авторизованный беттер может побороться за пул тотализатора, который распределяется между всеми участниками с выигрышными купонами. Сумма дохода зависит от номинала, проставленного в игре, и распределяется так:

между участниками, угадавшими 9 исходов, разыгрывается 32% пула;

10 правильных ответов – 18%;

по 10% фонда разыгрывается между 10 и до 15 правильных результатов.

Если одно или более событий в тираже не состоялись, распределение пула происходит по заранее утвержденным схемам. Игроки, которые правильно угадали все матчи тотализатора, могут побороться за джекпот. Это крупная сумма средств, сформирована из пулов, не разыгранных в прошлых тиражах. Джекпот также делится между игроками и плюсуется к их остальному выигрышу.

Букмекер предлагает ещё несколько видов тотализаторов, в том числе и на отдельные спортивные дисциплины. Это отличная возможность азартно провести время, если вы являетесь фанатом определенного вида спорта.