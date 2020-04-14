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Материалы для мобильных чехлов

14.04.2020 13:10

Защитные чехлы могут быть изготовлены из самых разнообразных материалов, которые отличаются качественными и эксплуатационными характеристиками. Перед тем, как купить чехол на xiaomi redmi 7a следует ознакомиться со свойствами материалов и подобрать подходящий вариант.

Виды и особенности используемых материалов

Для изготовления аксессуаров для защиты смартфонов могут быть использованы такие материалы, как натуральная кожа, кожзам, силикон, сверхпрочный пластик, термопластичный полиуретан, надежный металл, оригинальное дерево, резина и текстиль.

Из силикона производят эластичные и легкие, доступные по цене чехлы. Они хорошо поглощают удары, гибкие и нетребовательные в уходе. Самым популярным материалом является натуральная и искусственная кожа, она отлично защищает от влаги, пыли, царапин, повреждений, характеризуется продолжительным сроком службы и прочностью.

Из металла, в основном, изготавливают противоударные мобильные аксессуары, они прочные и надежные, гарантируют максимальный уровень защиты. Но при этом они увеличивают вес гаджета, поэтому в некоторых случаях пользоваться им неудобно.

К основным преимуществам пластиковых моделей относится их приемлемая стоимость, практичность, небольшой вес, простой уход, при этом они представлены в широком ассортименте. Это позволяет легко менять модели и придавать гаджету оригинальный внешний вид.

Из текстиля (денима, велюра и других тканей) изготавливают чехлы, которые больше служат для декора, чем для защиты. Они могут защитить устройство только от царапин и пыли, если носить смартфон в сумке.

Из дерева (чаще всего бамбука) изготавливают уникальные чехлы, которые придают смартфону неповторимости и оригинальности. Они достаточно хорошо защищают от повреждений и пыли, но не отличаются устойчивостью к воздействию влаги. Заказать чехол на xiaomi redmi 8a можно по ссылке https://ecase.com.ua/category/chekhly-xiaomi-redmi-8a/, где представлен большой выбор моделей на любой вкус.

Какие чехлы выбрать для смартфона?

При выборе чехла рекомендуется учитывать не только личные предпочтения, но и условия эксплуатации. Правильно подобранное изделие обеспечит надежную защиту гаджета от повреждений и других неблагоприятных факторов внешней среды.

Для максимальной защиты со всех сторон оптимально подойдет книжка или флип, которые изготавливаются из кожи или кожзама. Это практичные и удобные, качественные и функциональные защитные чехлы, которые пользуются высоким потребительским спросом.

Можно выбрать накладки – это защитные чехлы на xiaomi с частичной защитой боковых частей и задней панели. Они изготавливаются из разных материалов, представлены в широком ассортименте и стоят недорого. При помощи эластичного и гибкого ободка (бампера) можно придать смартфону уникальности и стильного внешнего вида, но он защищает только боковины от сколов и повреждений.

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