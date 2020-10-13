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Манометры Ashcroft: преимущества, характеристики и особенности

13.10.2020 09:52

Широкий спектр экономически эффективных и высококачественных контрольно-измерительных приборов производится и поставляется американской компанией Ashcroft Inc. Ассортимент продукции включает: манометры, переключатели, термометры, контрольно-калибровочное оборудование, преобразователи и изоляторы, а также мембранные уплотнения. Каждый из этих продуктов, как утверждает сам производитель, «является эталонным измерительным прибором».

Манометры Ashcroft: преимущества, характеристики и особенности

Сфера применения устройств

Манометры бренда Ashcroft https://promimport.info/partners/ashcroft/ используются на очистных сооружениях, в биотехнологических и фармацевтических лабораториях, находят применение в медицине, в изготовлении полупроводниковых установок, в нефтеперерабатывающей, пищевой, целлюлозно-бумажной и химической сферах, а также задействованы большим количеством компаний, обслуживающих эти отрасли промышленности.

Каждый Ashcroft манометр входит в обширную линейку качественного оборудования эталонного статуса с точки зрения производительности, долговечности, надежности и, конечно же, цены. Ассортимент продукции включает в себя испытательные, технологические, промышленные, дифференциальные, санитарные, коммерческие, в том числе – корпусные манометры из нержавеющей стали, все из которых соответствуют самым высоким стандартам.

Преимущества и особенности оборудования

Механические и цифровые манометры Ashcroft будут хорошим выбором, если ваше предприятие ищет устройства, идеально подходящие для обеспечения точных измерений. К примеру, производитель предлагает линейку манометров Duragauge для промышленных целей, общего назначения, дуплексные и низкого давления, которые настоятельно рекомендуются в самых разнообразных ситуациях и областях применения, благодаря высокому уровню надежности и точности.

Коммерческие манометры Ashcroft производятся с эксклюзивными функциями, такими как TrueZero, FlutterGuard и запатентованным механизмом PowerFlex. Оборудование максимально долговечно, поскольку изготавливается из бронзы или латуни, нержавеющей стали или бериллиевой меди. Имеется семейство сантехнических манометров в механическом или цифровом исполнении, а также с электрополированным корпусом из нержавеющей стали.

Компания PROMIMPORT выступает прямым дистрибьютором американского производителя, осуществляя полную консультационную поддержку для клиентов по телефону или электронной почте. Помимо покупки оборудования, клиенты фирмы могут заказать установку и монтаж на своей рабочей площадке.

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