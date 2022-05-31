Мангал 4 мм

Мангал покупается не на один сезон, поэтому беспокойство о надежности изделия обосновано. Производители предлагают сварные и кованые мангалы. Сварные изготавливаются из листовой металлопрокатной стали с различной толщиной листа. Требования к мангалам у потребителей разные. Кому-то нужен мангал для выезда за город, чтобы спокойно отдохнуть от бешеного ритма Москвы на лоне природы. А кто-то ищет мангальный комплекс, который устанавливается стационарно и не ржавеет при круглогодичном нахождении под открытым небом.

Металлические мангалы, изготовленные на профессиональном оборудовании, отлично переносят жару и холод, не теряют внешнюю привлекательность при постоянном использовании и круглогодичном нахождении на улице. Большое значение имеет толщина стального листа, из которого производится изделие. Чтобы не ошибиться в выборе, покупайте мангал из 4 мм стали. Это оптимальная толщина, обеспечивающая прочность изделия и сохраняющая необходимую температуру приготовления мясных и овощных блюд.

Какие мангалы изготавливаются из металла, толщиной 4мм

В Москве популярны сварные мангалы невысокой стоимости. Изысканный внешний вид заводского мангала привлекает владельцев частного жилья. Купить мангал можно в специализированном магазине производителя. Размеры и комплектация изделия зависят от назначения изделия.

Существует несколько основополагающих типов мангалов, устройство и функциональность которых зависят от предпочтений владельцев:

Стационарный. Устанавливается в удаленном от строений месте на фундамент. Он самый габаритный и функциональный. Многие владельцы частного земельного участка оборудуют зону отдыха, на которой мангал служит центральным элементом. Мангал из металла, толщиной 4 мм выдерживает любую непогоду, не деформируется при высоких температурах. Поверхность изделия защищена специальным термоустойчивым антикоррозионным покрытием. Сварной каркас служит десятки лет, если установлен под крышей. Стационарные сварные мангалы из 4 мм стали производятся с крышей, служащей дополнительной защитой конструкции; Передвижной. Изделие, которое свободно перемещается по участку. Мангал из стального листа 4 мм достаточно легкий. Его устанавливают на время использования в удобное место, а после прячут в сарай. Это продлевает срок службы изделия и предотвращает хищение изделия с дачного участка во время отсутствия хозяев. Изготавливаются с крышей и без, с коптильней и печью для казана и без дополнительного оборудования; Разборный. Популярен на дачных участках. Он собирается в отведенном месте с началом дачного сезона и разбирается на зиму. В разборном виде занимает немного места, что удобно при хранении. Функциональность мангала зависит от предпочтений хозяев и влияет на цену изделия. Мангал из металла 4 мм изготавливается в классическом варианте и с дополнительными приспособлениями для барбекю, копчения и тушения. Предпочтительно устанавливать под крышей, служащей дополнительной защитой мангального оборудования от климатических воздействий; Переносной. Это самый маленький мангал из всех предложенных производителем, имеющий низкую цену. Он складывается до размера чемодана, помещается в багажник любого автомобиля, легко разбирается. Это разновидность мангалов, которые берут в поход, хранят в квартире на балконе или в гараже. Они не занимают много места, легкие и удобные. Для таких изделий также подходит сталь, толщиной 4мм. Часто производители используют листы с меньшей толщиной, но гарантировать долговечность таких мангалов никто не станет. Если их часто и длительно использовать, то днище может деформироваться. Эта проблема не грозит мангалам с 4-х миллиметровым металлом в основании конструкции.

Купить мангал любой конструкции лучше напрямую у производителя. Это убережет от обмана нерадивых предпринимателей. В Москве мангал 4 мм можно купить в интернет-магазине изготовителя по доступной цене. Товар представлен в каталоге на сайте компании. Выбрать оптимальную конструкцию поможет консультант магазина.