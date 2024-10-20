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MAN-MADE представила уникальный компьютер в стиле «Метро 2033»

Автор На чтение 2 мин Просмотров 3 Опубликовано

MAN-MADE представила уникальный компьютер в стиле «Метро 2033»

Компания MAN-MADE представила уникальный компьютер, созданный в стилистике игры «Метро 2033». Эта кастомная сборка не просто компьютер, а настоящее произведение искусства, в котором каждая деталь продумана и выполнена с учетом духа постапокалиптической вселенной.

Техническая конфигурация

В сборку вошли современные комплектующие, обеспечивающие высокую производительность:

  • Корпус: Cryptone-Q, произведенный в России.
  • Процессор: Intel Core i9-14900KF.
  • Материнская плата: MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI.
  • Оперативная память: 64 GB DDR5 XPG с частотой 6000 MHz.
  • Видеокарта: KFA2 RTX 4090 SG OC.
  • SSD: Два диска — на 1 TB и 2 TB ADATA Legend 960.
  • Система жидкостного охлаждения: Thermalright Frozen Fusion 360
  • Дополнительные вентиляторы: XPG VENTO PRO 120.

Детали кастомизации

Корпус Cryptone-Q был полностью переделан. Весь белый корпус зачистили до металла и перекрасили, после чего придали ему эффект старения: добавили ржавчину, потертости, которые покрыли лаком для сохранности. Интересной деталью стали нанесенные на корпус три цитаты из вселенной «Метро 2033» — из книги и игры. Пластиковые стойки корпуса были заменены на медные, что добавило прочности и придало уникальный визуальный акцент.

Одним из ключевых элементов моддинга стал встроенный в корпус настоящий, полностью рабочий дозиметр конца 80-х годов. Изначально планировалось установить его на боковую панель, но разработчики решили переместить его наверх для лучшего баланса и функциональности. Этот элемент не только работает, но и подчеркивает общий стиль сборки, создавая ощущение, что компьютер вышел из самого сердца радиоактивного московского метро.

Для удобства пользователя в систему был интегрирован экран, на который выводятся основные параметры работы ПК. Несмотря на сложности с интеграцией из-за несовместимости некоторых решений с платформой LGA1700, команде MAN-MADE удалось реализовать задуманное. Они создали собственное решение на основе Arduino.

Особый визуальный акцент компьютера — разбитая маска СИЗ, закрывающая блок питания. Она подсвечивается красным светодиодом, который мигает при обращении к диску, создавая дополнительный эффект погружения в атмосферу игры.

Заключительными элементами дизайна стали карта метро, жетон «Спарты» и оригинальная табличка с показателями уровня заражения. Эти детали завершили образ компьютера и превратили его в настоящий артефакт из вселенной «Метро 2033».

MAN-MADE представила уникальный компьютер в стиле «Метро 2033»

MAN-MADE представила уникальный компьютер в стиле «Метро 2033»

MAN-MADE представила уникальный компьютер в стиле «Метро 2033»

MAN-MADE представила уникальный компьютер в стиле «Метро 2033»

MAN-MADE представила уникальный компьютер в стиле «Метро 2033»

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