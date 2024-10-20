MAN-MADE представила уникальный компьютер в стиле «Метро 2033»

Компания MAN-MADE представила уникальный компьютер, созданный в стилистике игры «Метро 2033». Эта кастомная сборка не просто компьютер, а настоящее произведение искусства, в котором каждая деталь продумана и выполнена с учетом духа постапокалиптической вселенной.

Техническая конфигурация

В сборку вошли современные комплектующие, обеспечивающие высокую производительность:

Корпус : Cryptone-Q, произведенный в России.

Процессор : Intel Core i9-14900KF.

Материнская плата : MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI.

Оперативная память : 64 GB DDR5 XPG с частотой 6000 MHz.

Видеокарта : KFA2 RTX 4090 SG OC.

SSD : Два диска — на 1 TB и 2 TB ADATA Legend 960.

Система жидкостного охлаждения : Thermalright Frozen Fusion 360

Дополнительные вентиляторы : XPG VENTO PRO 120.

Детали кастомизации

Корпус Cryptone-Q был полностью переделан. Весь белый корпус зачистили до металла и перекрасили, после чего придали ему эффект старения: добавили ржавчину, потертости, которые покрыли лаком для сохранности. Интересной деталью стали нанесенные на корпус три цитаты из вселенной «Метро 2033» — из книги и игры. Пластиковые стойки корпуса были заменены на медные, что добавило прочности и придало уникальный визуальный акцент.

Одним из ключевых элементов моддинга стал встроенный в корпус настоящий, полностью рабочий дозиметр конца 80-х годов. Изначально планировалось установить его на боковую панель, но разработчики решили переместить его наверх для лучшего баланса и функциональности. Этот элемент не только работает, но и подчеркивает общий стиль сборки, создавая ощущение, что компьютер вышел из самого сердца радиоактивного московского метро.

Для удобства пользователя в систему был интегрирован экран, на который выводятся основные параметры работы ПК. Несмотря на сложности с интеграцией из-за несовместимости некоторых решений с платформой LGA1700, команде MAN-MADE удалось реализовать задуманное. Они создали собственное решение на основе Arduino.

Особый визуальный акцент компьютера — разбитая маска СИЗ, закрывающая блок питания. Она подсвечивается красным светодиодом, который мигает при обращении к диску, создавая дополнительный эффект погружения в атмосферу игры.

Заключительными элементами дизайна стали карта метро, жетон «Спарты» и оригинальная табличка с показателями уровня заражения. Эти детали завершили образ компьютера и превратили его в настоящий артефакт из вселенной «Метро 2033».