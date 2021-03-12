Майнинг-отель – особенности

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Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

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Майнинг-отель – особенности

12.03.2021 16:48

Для того чтобы успешно размещать фермы — из АСИКов, а может быть, видеокарт, многие добытчики криптовалюты используют хостинг для майнинга. Для того чтобы установить оборудование, оснащенное всеми коммуникациями, которые необходимы, майнинг-отели — отличное решение. Здесь предлагают подходящее место для решения подобных задач. Для вас — стабильность интернета, а также надежность розетки гарантированы. Кроме того, следует выделить и наличие системы кондиционирования, что важно. И майнеру остается только разместить аппараты, а также создать кошелек, чтобы успешно добывать криптовалюту. Для вас – майнинг отель INTELION MINING. размещение ASIC и GPU ферм – в специализированном дата-центре. Здесь гарантируют сохранность оборудования.

Большую часть АСИКов нет возможности использовать дома. Все дело в том, что это создает достаточно большой шум, который создает работающий вентилятор. И он превышает допустимые для жилого помещения нормы. Кроме того, важно, чтобы устройство работало двадцати четыре часа в сутки. И это создает дополнительные проблемы. И майнинг отель – отличное решение подобных проблем. Здесь работа не принесет неудобств и не станет помехой для повседневных дел.

Из положительных характеристик майнинг-отеля следует выделить то, что здесь установлена система вентиляции либо кондиционирования. В оборудовании для майнинга в наличии — элементы для того, чтобы успешно охлаждать внутренние органы. При этом этого не будет достаточно в случае работы устройства в полную силу.

Не менее важной составляющей является то, что система подачи электричества усовершенствована. Владельцы отелей ответственно подходят к вопросу электрификации. Есть дополнительные автоматы для качественного хостинга. А еще — усиленная проводка. Поэтому можно не бояться перебоев в снабжении электричеством. Не менее важен и выбор для АСИКа блока питания.

В список следует добавить установленную систему фильтрации воздуха. Помещение постоянно вентилируется, при этом оборудованию не грозит оседание на нем пыли. Ведь есть фильтры, которые стоят на подаче воздуха.

Стабильный интернет – важная составляющая майнинг-отеля — качественного и надежного. Для того чтобы подключить к сети все устройства, необходим стабильный интернет. Необходимо, чтобы скорости соединения хватало для работы АСИКов. Из-за обрывов связи, возникают неудачи в добыче криптовалюты.

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