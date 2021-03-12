Майнинг-отель – особенности

Для того чтобы успешно размещать фермы — из АСИКов, а может быть, видеокарт, многие добытчики криптовалюты используют хостинг для майнинга. Для того чтобы установить оборудование, оснащенное всеми коммуникациями, которые необходимы, майнинг-отели — отличное решение. Здесь предлагают подходящее место для решения подобных задач. Для вас — стабильность интернета, а также надежность розетки гарантированы. Кроме того, следует выделить и наличие системы кондиционирования, что важно. И майнеру остается только разместить аппараты, а также создать кошелек, чтобы успешно добывать криптовалюту. Для вас – майнинг отель INTELION MINING. размещение ASIC и GPU ферм – в специализированном дата-центре. Здесь гарантируют сохранность оборудования.

Большую часть АСИКов нет возможности использовать дома. Все дело в том, что это создает достаточно большой шум, который создает работающий вентилятор. И он превышает допустимые для жилого помещения нормы. Кроме того, важно, чтобы устройство работало двадцати четыре часа в сутки. И это создает дополнительные проблемы. И майнинг отель – отличное решение подобных проблем. Здесь работа не принесет неудобств и не станет помехой для повседневных дел.

Из положительных характеристик майнинг-отеля следует выделить то, что здесь установлена система вентиляции либо кондиционирования. В оборудовании для майнинга в наличии — элементы для того, чтобы успешно охлаждать внутренние органы. При этом этого не будет достаточно в случае работы устройства в полную силу.

Не менее важной составляющей является то, что система подачи электричества усовершенствована. Владельцы отелей ответственно подходят к вопросу электрификации. Есть дополнительные автоматы для качественного хостинга. А еще — усиленная проводка. Поэтому можно не бояться перебоев в снабжении электричеством. Не менее важен и выбор для АСИКа блока питания.

В список следует добавить установленную систему фильтрации воздуха. Помещение постоянно вентилируется, при этом оборудованию не грозит оседание на нем пыли. Ведь есть фильтры, которые стоят на подаче воздуха.

Стабильный интернет – важная составляющая майнинг-отеля — качественного и надежного. Для того чтобы подключить к сети все устройства, необходим стабильный интернет. Необходимо, чтобы скорости соединения хватало для работы АСИКов. Из-за обрывов связи, возникают неудачи в добыче криптовалюты.