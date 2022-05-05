Лучший результат Маккаби в Лиге Европы

В топе футбольных команд Израиля регулярно находится клуб Маккаби. Он стабильно завоевывает победы на внутренней арене, но пока не может похвастаться успехом на мировом уровне. Одно из важнейших достижений команды — попадание в одну восьмую финала Лиги Европы в сезоне 2006-07. Если вы хотите сделать свой прогноз на команду, заходите на 1xBet — только проверенные ставки на спорт Кыргызстан гарантируют честные выплаты.

“Зеленые” стартовали в турнире с первого отборочного этапа. Они сыграли с довольно слабым противником — болгарским Литексом. Тем не менее первый матч закончился вничью — 1:1. Израильский клуб собрался с силами во второй игре и закончил ее 1:3. Именно так Маккаби вышел в групповой раунд турнира. Букмекерская компания 1xBet лайв на все стадии Лиги Европы дает отличные коэффициенты.

Кроме Маккаби в группу “А” попали команды среднего уровня:

Партизан;

Глазго Рейнджерс;

Осер;

Ливорно.

По мнению аналитиков, победителем группы должен был стать Глазго. Шансы на выход в плей-офф были также у сербского Партизана. А итальянскому Ливорно и французскому Осеру и вовсе не давали шансов на выход из группы. В Кыргызстане только проверенные ставки на спорт с участием этих клубов предлагает 1xBet. Приступить к пари можно после быстрой регистрации с бонусом.

Как Маккаби вышел в плей-офф и сыграл там

Групповой раунд для израильской команды начался с уверенной победы над Осером со счетом 3:1. После этого были как победы, так и проигрыши и ничьи. По итогу Маккаби занял вторую строчку с семью баллами, уступив лидерство Глазко. Эта ступень уже была весомым достижением для израильтян в еврокубках, но клуб на этом не остановился. В разделе https://1xBet.kg/ru/line/Football можно делать ставки на все предстоящие матчи команды.

В одной шестнадцатой финала “зеленые” сыграли с московским ЦСКА. Клуб позиционировал себя как лидера пары, но первая игра закончилась всухую, а во второй именно Маккаби стали победителем. Единственный забитый гол подарил клубу пропуск в одну восьмую финала. У букмекерской компании 1xBet есть лайв раздел, где на такие матчи можно ставить в реальном времени с отличными котировками.

В историческом для команды этапе одной восьмой Маккаби сыграл с клубом Эспаньол. Эта команда находилась в отличной форме, поэтому впоследствии дошла до финала. Израильтяне тоже активно сражались и закончили первый матч со счетом 0:0. Во второй встрече показать качественный футбол Маккаби не получилось: Эспаньол уверенно обошел их со счетом 4:0. На 1xBet можно поставить на то, повторят ли “зеленые” свое высшее достижение в будущем.