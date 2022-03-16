Лучшие программы для обработки видео для новичков

Для создания красивых роликов для социальных сетей или видеопоздравлений не обязательно быть профессиональным монтажером. Оформить проект можно в простых приложениях для новичков.

В сети представлено большое количество программ для монтажа видео, однако немногие из них подходят начинающим пользователям. Мы собрали лучшие редакторы, которые:

имеют простой интерфейс на русском языке;

работают на слабых ПК и ноутбуках;

содержат коллекцию эффектов и титров;

поддерживают все популярные форматы.

В этой статье вы найдете ТОП-3 бесплатных и условно-бесплатных редакторов. Нужно больше вариантов? Посмотрите подробный обзор 20 лучших бесплатных программ для видеомонтажа по ссылке: там есть решения как для новичков, так и для профессионалов.

ВидеоМОНТАЖ

Платформа: Windows

Русский язык: да

Лучшее решение для начинающих и среднеуровневых пользователей. Видеоредактор позволяет оформить проект с нуля или воспользоваться простым конструктором. В нем вы сможете:

использовать любое количество видеороликов;

сделать начальные и финальные титры на основе готового дизайна;

выбрать аудио из встроенной коллекции или загрузить с ПК;

указать случайные, простые или художественные переходы;

применить ко всем видеороликам эффект из галереи.

Также в ВидеоМОНТАЖЕ можно удалить лишние фрагменты, кадрировать изображение, наложить картинки и логотипы, добавить надписи поверх видеоряда. Помимо этого софт позволяет стабилизировать визуальный ряд и удалить тряску, появившуюся при съемке «с рук».

Экспортировать результат на ПК можно с подходящими свойствами: разрешением, кодеком, частотой кадров, битрейтом. Также вы сможете выбрать готовые предустановки рендеринга для различных устройств и видеохостингов.

Wondershare Filmora

Платформа: Windows, MacOS

Русский язык: да

Удобная программа для обработки видео и монтирования роликов с титрами, эффектами, музыкой и озвучкой. В Wondershare Filmora можно добавить неограниченное количество клипов и соединить их с помощью плавной анимации.

Также в приложении можно:

изменить скорость видеоклипа;

автоматически синхронизировать звук и видео;

заменить фон с помощью хромакея;

удалить шум из аудиозаписи.

Filmora предлагает обширную коллекцию встроенных элементов: доступны для вставки бесплатные переходы, эффекты, заголовки, стоковые фото, видео и аудио.

Из продвинутых опций программа предлагает инструмент для отслеживания движения. ПО автоматически будет перемещать текст, стикер, вотермарк вместе с объектом в кадре. Скачать этот видеоредактор стоит, если нужно:

стабилизировать видеоряд и удалить тряску;

разделить экран;

исправить перспективу, например, убрать эффект «рыбий глаз».

Софт доступен бесплатно, однако в базовом пакете на результате размещается водяной знак. Для его удаления нужно купить лицензию (от $68.98 в год).

Shotcut

Платформа: Windows, MacOS, Linux

Русский язык: да

Полностью бесплатная программа с открытым исходным кодом. ПО имеет полностью настраиваемый интерфейс: можно закреплять или убирать панели, регулировать размеры монтажной шкалы и т.д. Shotcut позволяет:

совместить клипы плавными переходами;

удалить лишние отрывки;

применить эффекты к видео и аудио;

выполнить цветокоррекцию.

Видеоредактор поддерживает разрешение до 4K и работает с библиотекой FFmpeg. Она позволяет экспортировать результат в любых популярных форматах, которые будут воспроизводиться на всех устройствах и плеерах.

Стоит отметить, что ПО не годится для создания продвинутых проектов с 3D-эффектами, заменой фона с помощью хромакея и т.д.

Заключение

Теперь вы знаете, где можно монтировать видео. Выбор зависит от задач, которые стоят перед вами:

Для быстрого оформления красивого ролика лучше воспользоваться программой ВидеоМОНТАЖ. Простой пошаговый алгоритм позволит за пару минут создать проект.

Если у вас есть время разобраться, как работает софт, загрузите Wondershare Filmora. ПО предлагает продвинутые функции, например, отслеживание движение, исправление перспективы и т.д.

Лучшим полностью бесплатным ПО является Shotcut. Однако оно позволит смонтировать только простой ролик без сложных 3D-эффектов и переходов.

Выберите, в каком редакторе отредактировать или создать клип, скачайте подходящий софт и приступайте к работе прямо сейчас!