Лучшие платформы для вебинаров

Если вы собираетесь организовать онлайн-мероприятие, потребуется подходящая платформа. Чтобы вебинар состоялся, сервис должен отвечать целому ряду требований: иметь стабильное изображение и звук, достаточный функционал. В этой статье мы расскажем о лучших платформах для онлайн-встреч: Webinar, Zoom, Телеграм и других.

Webinar

Платформа поддерживает стабильную связь, отличается простотой и удобством использования. Webinar имеет множество полезных функций:

рассылка приглашений по e-mail;

демонстрация экрана;

автозапуск;

предварительная модерация чата.

На бесплатном тарифе существуют определенные ограничения на количество участников, объем сохраняемых файлов, длительность эфира.

Google Meet

Площадка отличается понятным интерфейсом, возможностью мгновенного запуска конференции. На бесплатном тарифе пользователям предоставляется следующие опции:

разные раскладки окон;

визуальные эффекты для видео;

демонстрация экранов слушателей и ведущего;

возможность планирования в календаре;

субтитры.

FreeConferenceCall.com

Приложение доступно для Windows, Android, Mac, iOS, есть интеграция с Outlook, Google Календарем. Пользователи могут загружать и скачивать документы в различных форматах, хранить до 1 ГБ записей с мероприятий. Приложение составляет отчеты об участниках, продолжительности трансляции. Предусмотрена функция, позволяющая не допускать слушателей до мероприятия без одобрения организаторов. В онлайн-встрече может принимать участие до 1 тысячи слушателей.

Zoom

Встречи можно организовывать в платном облачном сервисе или бесплатном приложении, которое можно установить на подходящее устройство. Пользователи могут воспользоваться следующими функциями:

обмен файлами;

чаты;

авторизация после одобрения организаторов;

автоматическая запись мероприятия.

Skype

Программа доступна на разных устройствах, отличается отменным качеством изображения и звука. Пользователи могут:

записывать встречу и ее отдельные моменты;

присоединять абонентов вне сети через функцию звонков на мобильные телефоны;

участвовать в чатах с реакциями;

загружать до 300 Мб информации.

BigBlueButton

Бесплатная платформа позволяет:

транслировать мероприятие в отменном качестве;

создавать опросы и тестирования, публиковать результаты;

подключать несколько веб-камер.

Jitsi meet

Программа доступна в мобильном и десктопном приложении, не имеет ограничений по количеству пользователей. Jitsi meet интегрируется с другими сервисами, может подключать слушателей по телефону, если они находятся вне сети.

Elos

Платформа предназначена для организации онлайн-мероприятий численностью до 15 слушателей. Пользователи могут обмениваться файлами, участвовать в общем чате, вместе использовать рабочий стол.

Телеграм

Вебинары можно организовывать для подписчиков канала, количество пользователей не ограничено, однако видео могут показывать только 30 участников. Для слушателей доступен чат, можно обмениваться до 2 Гб информации, показывать презентацию через другие приложения.

Чтобы организовать вебинар, также можно использовать видеохостинги и социальные сети, однако в данном случае вам будет доступно меньше функций.