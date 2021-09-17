Лучшие криптовалютные приложения для торговли Dogecoin

Лучшие приложения для криптовалюты dogecoin в августе 2021 года

Обмен криптовалюты

Криптовалютные биржи функционируют как онлайн-площадки, позволяющие покупать, продавать и передавать ряд виртуальных активов, таких как dogecoin, биткойн и другие. Многие биржи (но не все) также предоставляют кошелек для хранения ваших криптоактивов. Например, Coinbase предлагает собственное онлайн-приложение для хранения криптовалют и невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Но поскольку все приложения для криптовалютной торговли не являются услугами личного кошелька, вам может потребоваться рассмотреть другие варианты безопасного хранения. Независимо от того, торгуете ли вы биткойнами или догкойнами, большинство бирж позволяют передавать активы между вашей учетной записью на бирже и кошельком, когда вам это необходимо.

Стоит ли обменивать криптовалюты?

Как и многое другое в инвестициях и личных финансах, это во многом зависит от ваших предпочтений. Вам не обязательно использовать криптобиржи для покупки dogecoin или других популярных виртуальных активов. Как упоминалось ранее, вы можете использовать онлайн-брокеров, таких как Voyager, или платформы, такие как Paypal или SoFi. Вы, также, можете пройти обучающие курсы по трейдингу криптовалютами, чтобы узнать в точности какую выгоду можно извлечь из обмена криптовалют.

TradeStation, Robinhood и Webull — также три онлайн-брокера, которые предлагают бесплатные криптовалютные опции, но есть одна загвоздка. Эти инвестиционные приложения предоставляют вам более широкий доступ к различным вариантам инвестирования (например, к акциям, ETF и опционам), но обычно они не предлагают столько специфичных для криптовалюты функций, как другие популярные криптобиржи.

Если вы все еще изучаете лучшие приложения для криптовалют, выберите платформу, которая предлагает комиссии, функции и варианты инвестиций, соответствуют вашим целям и предпочтениям.

Подробнее о разных криптовалютах

Слышали о dogecoin, но не знаете, где его купить?

У вас есть несколько способов сделать это, и не только путем обмена криптовалюты. Вы можете приобрести dogecoin через мобильных криптоброкеров, онлайн-брокеров и другие финансовые приложения. Чтобы узнать, где лучше всего купить dogecoin, ознакомьтесь с представленной ниже информацией:

Возможно, среди биткойнов, эфириума и других криптоактивов Dogecoin является популярной криптовалютой , которая привлекла внимание трейдеров по всему миру. Фактически, посредством регулярных твитов и публичных демонстраций поддержки генеральный директор Tesla Илон Маск был одним из движущих факторов его динамики.

Созданный в 2013 году Билли Маркусом и Джексоном Палмером, талисман монеты (известный как «Doge») происходит от японской породы собак сиба-ину, которая была популяризирована в серии онлайн-мемов.

Цены на Dogecoin быстро колебались в течение последних нескольких месяцев и даже утроились в начале апреля. Если вам интересно, где купить dogecoin, продолжайте читать, чтобы найти для себя лучший вариант.

Kraken: лучшее для фьючерсных и маржинальных трейдеров

Минимальный счет:

Зависит от типа криптовалюты

Сборы:

0% — 0,26%

Функции:

• Почти 60 криптовалют

• Маржа и торговля фьючерсами

• внебиржевая торговля

• Управление счетом для HNW лиц и институциональных клиентов

• Несколько торговых платформ

• Образовательные ресурсы

• Награды за стекинг

Coinbase: лучший вариант для трейдеров с любым уровнем опыта.

Минимальный счет

2 доллара

Сборы

Спред 0,50% по сделкам покупки/продажи; комиссия за транзакцию от 0,99 $ до 2,99 $; до 0,50% для Coinbase Pro

Функции

Coinbase Earn вознаграждения, расширенная учетная запись Coinbase Pro, хранилище, управляемое пользователем, Stablecoin, стекинг и институциональные торговые инструменты

Чем он выделяется: Coinbase предлагает более 50 криптовалют, включая биткойн, эфириум и другие. Биржа добавила dogecoin на свою платформу в июне 2021 года, что позволило как пользователям Coinbase Pro, так и обычным владельцам учетных записей получить к ней доступ через свою веб-платформу и мобильные приложения iOS и Android .

Coinbase также предлагает вознаграждения за стекинг, Coinbase Prime для институциональных трейдеров и состоятельных людей (людей с не менее 1 миллиона долларов), хранилище кошельков и функцию Coinbase Earn, которая дает вам денежное вознаграждение за просмотр обучающих видео о различных активах.

На что обратить внимание: Coinbase не предлагает маржинальные счета для трейдеров, которым требуется дополнительная покупательная способность для приобретения криптоактивов.

Binance: лучше всего подходит для одноранговой торговли

Минимальный счет

10 долларов США

Сборы

Комиссия за спотовую торговлю 0,1%; Комиссия за мгновенную покупку/продажу 0,5%; (комиссия 4,5% за депозиты с помощью дебетовой карты США)

Функции

• Автоматические повторяющиеся покупки

• Торговля на внебиржевом рынке

• Вознаграждение за стекинг

• Криптопары

• Институциональные торговые услуги

Чем он выделяется: Binance.US, созданный в 2019 году как расширение Binance в США, предлагает dogecoin, биткойн и более 50 других криптовалют. В отличие от Kraken, он не предоставляет маржинальные и фьючерсные счета. Но, как и Kraken, Binance.US предлагает институциональным клиентам вознаграждения за стекинг, внебиржевую торговлю и варианты торговли.

Кроме того, если вы хорошо разбираетесь в обменах криптовалюты на криптовалюту, на Binance.US нет недостатка в криптовалютных торговых парах (торговые пары состоят из двух активов, которые можно обменивать друг на друга). Например, две торговые пары Dogecoin на бирже — это DOGE/USD и DOGE/USDT.

У Binance.US низкие комиссии по сравнению с другими биржами. Для начала вам понадобится всего 10 долларов, и вы заплатите 0,1% или 0,5%, в зависимости от того, насколько быстро вы хотите, чтобы ваши сделки выполнялись.

На что обращать внимание: Binance.US имеет несколько географических ограничений. Вы не сможете использовать приложение, если вы проживаете в Коннектикуте, Гавайях, Айдахо, Луизиане, Нью-Йорке, Техасе или Вермонте.

eToro: Лучшее для новичков

eToro

Минимальный счет

50 долларов (25 долларов на обмен)

Сборы

0,75% — 5% спред, в зависимости от криптовалюты (0,1% крипто-конверсий)

Функции

• Dogecoin и 15+ криптовалют

• Система CopyTrader

• Копирование портфелей

• Академия трейдинга eToro

Чем он выделяется: хотя у eToro USA более ограниченный выбор инвестиций — в настоящее время он предлагает dogecoin и 16 других криптовалют — биржа компенсирует это своим простым в использовании интерфейсом, криптографическими функциями и образовательными ресурсами.

Одна из самых популярных функций eToro USA — это система CopyTrader. Эта функция лучше всего подходит для начинающих трейдеров, поскольку позволяет связать стратегии вашего портфеля со стратегиями более продвинутых криптотрейдеров. Другими словами, вы можете использовать эту функцию, чтобы ваш портфель имитировал портфели наиболее эффективных трейдеров.

Что касается образовательных приложений, eToro предоставляет как письменные руководства по инвестированию, так и Академию eToro Trading Academy, которая включает видеоуроки по криптотрейдингу.

На что обратить внимание: eToro USA не предлагает маржинальные счета, поэтому это не лучший вариант для трейдеров, которым нужна дополнительная покупательная способность. Кроме того, вы не сможете использовать обмен, если живете в Нью-Йорке, Делавэре, Миннесоте, Нью-Гэмпшире, Неваде, Пуэрто-Рико, Теннесси, Гавайях, Гуаме, Американском Самоа и Виргинских островах США.

Voyager: лучший вариант по низкой цене

Voyager

Минимальный счет

10 долларов на обмен

Сборы

0%

Функции

• 50+ криптовалют

• 2% за владение мин. 5 000 DOGE

• Страхование активов FDIC в долларах США

Чем он выделяется: «Voyager» — это не биржа; это мобильный криптовалютный брокер, который предоставляет вам возможности криптовалютной торговли с помощью собственной технологии маршрутизации. Тем не менее, инвестиционное приложение предлагает торговлю без комиссии более чем 50 криптовалютами, включая dogecoin.

Для торговли вам понадобится не менее 10 долларов, но Voyager предлагает несколько других льгот, включая проценты на вашу криптовалюту (до 10%), страхование FDIC на авуары в долларах, защиту от мошенничества и легкий мобильный доступ для пользователей iOS и Android.

На что обратить внимание: в настоящее время Voyager не разрешает обмен монет на монеты и не позволяет вам решать, где будут выполняться ваши сделки. Кроме того, криптографическое приложение доступно для всех штатов США, кроме Нью-Йорка. Если вы житель Нью-Йорка, вам нужно будет рассмотреть другой вариант обмена другими криптовалют.

Gemini: трейдеры биткойнов, эфириума и догкойнов

Gemini

Минимальный счет

0 долл. США

Сборы

0,99–2,99 долл. США за транзакции через Интернет и мобильные устройства; от 10 до 200 долл. США (комиссия 1,49% для транзакций свыше 200 долл. США); Комиссия за удобство 0,50%; 3.49% переводы с дебетовой карты

Функции

• Торговые возможности для новичков, экспертов и организаций

• Gemini Earn, Gemini Wallet

• Страховка на 200 миллионов долларов в Gemini Custody

Чем он выделяется: Gemini предлагает более 30 криптоактивов, включая dogecoin. Для начала вам не понадобится минимальная сумма, но вы столкнетесь с разными комиссиями за веб-транзакции и мобильные транзакции. И вы также будете платить комиссию за удобство в размере 0,50% за каждую транзакцию.

Но помимо разнообразных комиссионных, Gemini предлагает множество функций, которые могут понравиться начинающим или опытным криптотрейдерам. К ним относятся программа криптовалютных вознаграждений (это позволяет вам зарабатывать до 7,40% на определенных активах), платформа Active Trader для продвинутых трейдеров, варианты хранения кошелька и образовательные вебинары.

На что обратить внимание: эта биржа предлагает только семь криптовалют: биткойн, эфириум, лайткойн, наличный биткойн, zcash, filecoin и dogecoin. Остальная часть его инвестиционной коллекции состоит из токенов ERC-20.

Другие приложения, которые мы не рассмотрели:

Bittrex: Bittrex отличается простотой использования и безопасностью учетной записи. Его функция мгновенной покупки и продажи дает вам возможность быстро торговать dogecoin и другими популярными активами одним нажатием кнопки. Кроме того, Bittrex использует двухфакторную аутентификацию, а также многоэтапную стратегию кошелька, которая обеспечивает безопасное хранение ваших криптоактивов с помощью автономного оборудования. Одним из недостатков является ограниченная поддержка клиентов и ограниченные образовательные ресурсы.

Webull: Webull — это онлайн-брокер, предлагающий криптовалюты, акции, ETF, опционы и многое другое. Для начала торговли вам понадобится минимум 1 доллар, а брокерская компания предлагает следующие криптоактивы: биткойн, догкойн, биткойн наличными, эфириум, лайткойн, ZEC и XLM. Он также предлагает круглосуточную торговлю, но у вас будет не так много вариантов криптовалюты, как на других популярных биржах.

Robinhood : Известный как пионер торговли без комиссии, Robinhood предлагает акции, ETF, опционы, американские депозитарные расписки (ADR) и криптовалюты. Но, как и Webull, брокерская компания предлагает более ограниченное предложение криптоактивов. Его список криптовалюты включает dogecoin, биткойн, биткойн наличными, биткойн sv, ethereum, ethereum classic и litecoin.

Crypto.com: Crypto.com предлагает несколько впечатляющих функций, в том числе более 100 криптовалют, варианты хранения криптомонет и процентные вознаграждения (в настоящее время вы можете получить до 14% на свои криптоактивы). Но многие из его монет недоступны для трейдеров из США.

Changelly : Основанная в 2015 году, Changelly — это криптовалютная биржа на Мальте, предлагающая более 170 криптоактивов. Хотя торговый алгоритм платформы интегрируется с криптографическими приложениями, такими как Poloniex и Bittrex, в настоящее время он недоступен для клиентов из США.

Почему стоит доверять нашим рекомендациям?

Главная наша задача — помочь умным людям принимать правильные решения со своими деньгами. Однако мы знаем, что слово «лучший» обычно субъективно, поэтому мы выделяем как плюсы, так и минусы криптоприложений для dogecoin.

Мы потратили часы, сравнивая и противопоставляя функции и изучая мелкий шрифт различных приложений для торговли dogecoin, чтобы вам не пришлось пройти весь этот путь.