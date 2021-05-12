Лучшие из лучших: как выбрать идеальный чехол для вашего Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 – венец творения корейском компании в этом году. Он характеризуется высоким качеством сборки, отличной камерой, умным аккумулятором, широким функционалом. На фоне постоянной носки в кармане с ключами, падения на твердую поверхность и других непредвиденных ситуаций на смартфоне могут появляться механические повреждения (трещины, царапины). Избежать этого позволяют чехлы.

Рынок предлагает большой ассортимент различных моделей, отличающихся материалом изготовления и конструкцией. Особой популярностью пользуются чехлы бамперы (накладки) и книжки, изготовленные из силикона, закаленного стекла, натуральной кожи или пластика. Рассмотрим подробнее, какие чехлы предпочтительнее для Samsung Galaxy S21.

Samsung Silicone Cover

Это бампер, представляющий собой раму, которая не вносит сильных изменений в дизайн. Он изготовлен из силикона (TPU). Благодаря soft-touch покрытию, он очень приятен на ощупь, держать в ладони комфортно. У модели тонкий силикон (толщина всего 1,6 мм), но при этом он отлично уберегает от различных механических повреждений, проникновения пыли в отверстия. Приятный бонус Samsung Silicone Cover – доступная стоимость.

Deexe Gradient Pattern

Это бюджетная модель из закаленного стекла и ударостойкого пластика. Она выполнена в виде накладки. Среди ключевых особенностей модели отмечают полное соответствие по габаритам со смартфоном, наличие необходимых отверстий для доступа к камере и портам, сочетание жестких и эластичных материалов (гарантия повышенного класса защиты), амортизацию удара при падении с большой высоты.

Samsung Leather Cover

Эта модель представляет собой накладку, выполненную из натуральной кожи, за счет чего придает смартфону элегантности и статуса. Она отлично уберегает его от различных повреждений сбоку и сзади. Дубликаторы элементов управления изготовлены из алюминия, благодаря чему нажатия более уверенные (быстрая реакция), привычная эксплуатация не затрудняется. Накладка не увеличивает смартфон в габаритах.

Smart Clear View Cover

Это стильная модель, оснащенная откидывающейся панелью. Благодаря специальному удобному интерфейсу удается комфортно эксплуатировать смартфон даже с закрытой крышкой. Без проблем можно отвечать на звонки, просматривать оповещения, контролировать уровень зарядки и совершать ряд других действий. За счет своего форм-фактора смартфону обеспечена всесторонняя защита от различных механических повреждений.

LED View Cover

Чехол-книжка LED View Cover – отличный выбор для Samsung Galaxy S21. Он снабжен откидывающейся панелью (надежно уберегает дисплей), удобно носить в любой сумке, кармане. Материал изготовления – текстурированный полиуретан, ударостойкий пластик. Благодаря наличию антибактериального покрытия, поверхность защищена от размножения болезнетворных микроорганизмов более чем на 99%. Ключевая особенность этой модели – наличие расширенного LED-дисплея с улучшенной видимостью всплывающих уведомлений.

Заключение

Чехол – незаменимое защитное изделие для Samsung Galaxy S21. На рынке представлен большой выбор, каждый сможет найти подходящую модель по своему вкусу и кошельку.