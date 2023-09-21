Лучшие инструменты для развития онлайн-бизнеса

Условия ведения современного бизнеса значительно отличаются от тех, что отмечались еще несколько лет назад. Сегодня весь акцент смещен преимущественно в онлайн-пространство, за счет чего требуется использовать подходящие инструменты для развития и популяризации своего бренда, своих товаров и услуг. Специальная платформа Developer от Apple — по праву один из лучших на сегодняшний день способов активно развивать и расширять свой бизнес, создавать беспроблемно различное ПО, внедрять его и активно продвигать в среде целевой аудитории.

Функционал сервиса

Оформив Apple id Developer путем максимально простой регистрации, пользователь платформы получает ряд преимуществ, среди которых:

возможность участия в тематических профильных мероприятиях;

финансовая поддержка;

большой ассортимент инструментов для разработки, тестирования ПО;

активное и эффективное продвижение своего бренда.

Чтобы начать пользоваться всеми опциями этой платформы, необходимо оформить платную подписку. Стоимость ее варьируется от 99 до 299 долларов США, в зависимости от формата профиля — частный либо коммерческий. Во втором варианте предусмотрена возможность автоматического подключения неограниченного количества пользователей, благодаря чему значительно упрощается взаимодействие с сотрудниками компании, клиентами, партнерами. Чтобы исключить риск ограничения функционала платформы, имеет смысл сразу определиться с оптимальным графиком оплаты, настроить ее в автоматическом режиме, подвязав данные карты. При регистрации можно сразу настроить способы верификации, чтобы исключить риск хищения личной информации мошенниками или конкурентами.

Особенности консоли

Console — специальное ПО, благодаря которому можно просматривать журналы консолей для iOS и MacOs абсолютно бесплатно. Используя такую функцию, можно получать информацию, которая зарегистрирована на любом другом подключенном устройстве. При желании можно установить текстовую фильтрацию, за счет чего в разы упрощается поиск нужных сообщений. Некоторые продвинутые пользователи рекомендуют добавлять маркеры в журнал, чтобы упрощать процесс поиска конкретной информации. Это важно, когда приходится работать с большими объемами информации в режиме многозадачности. Таким образом оптимизируется часть рабочих процессов, что положительно сказывается на эффективности, продуктивности и качестве их выполнения.