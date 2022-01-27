Лучшие Форекс брокеры: рейтинг проверенных компаний

Одной из возможностей зарабатывать на жизнь является торговля на валютном рынке. Чтобы туда попасть, надо иметь специальное программное обеспечение, которое предоставляют Форекс брокеры. Перед тем как воспользоваться их услугами, надо узнать, что собой представляют эти компании и как их искать.

Что такое брокерская площадка

Это виртуальное место, где могут заключать сделки инвесторы и трейдеры с помощью торговых платформ. Такие терминалы предоставляют брокеры. Пользователи могут сами искать контрагентов или поручать вести свои дела посредникам.

За услуги операторы берут комиссионные, составляющие их основной доход. Площадки работают по разным схемам. Дилинговые центры часто сами выступают в роли конечных пользователей. Это позволяет им устанавливать собственные котировки.

Современные компании работают по другому принципу. Все предложения трейдеров выносятся на межбанк, становятся доступными поставщикам ликвидности напрямую. Брокер на самом деле становится посредником, не принимающим участие в сделках.

Выбор компании является личным делом пользователя, однако искать подходящую площадку удобно с помощью специального инструмента.

Как использовать рейтинг

В подборках собраны надежные операторы, предоставлящие клиентам услуги на достаточно высоком уровне. Как происходит отбор и сортировка брокеров узнаем дальше. Сейчас важно понять алгоритм выбора по рейтингу.

Объективность позиции авторов и компетенцию выяснить трудно. Поэтому лучше открыть несколько рейтингов для изучения брокеров, входящих в топы выбранных списков. Цель первого шага проста — если разные авторы отдают компании высокую позицию, скорее всего она заслуживает доверия.

Правильно составленные рейтинги имеют конструкторы или фильтры, а также функционал для сравнения характеристик. С помощью этих инструментов удобно сопоставлять уровень сервиса. Так можно сравнивать комиссии, терминалы, размер бонусов.

Каждый пользователь имеет свои предпочтения. Одним важен невысокий лимит депозитов, другие хотят крутой тарифный план. Эту информацию публикуют в обзорах. Изучать материалы надо внимательно, неверно понятая информация приведет к проблемам.

Выбрав таким образом одну или несколько площадок, можно провести тестирование на демосчете или сделать несколько реальных ставок.

Сейчас без проблем можно найти в интернете рейтинг проверенных форекс брокеров. на данный момент актуальную информацию с обзорами специалистов имеет рейтинг от Binium.

Как составляют рейтинги

Авторы определяют круг параметров — обычно несколько десятков — для изучения посредников. Некоторые из них являются важными для определения надежности всех компаний. Рассмотрим этот список подробнее:

Законность деятельности. Лицензия гарантирует отсутствие в работе мошеннических схем и правовую защиту клиентов.

Репутация показывает, насколько хорошо администрация относится к трейдерам.

Выплаты вознаграждений. Если их проводят быстро и не стремятся задерживать без уважительных причин, такие площадки получают дополнительные плюсы при оценке.

Служба поддержки должна быстро и эффективно решать проблемы или проводить консультации.

Торговые условия включают в себя много параметров. Важно, чтобы они облегчали задачи инвесторов и повышали доход.

Функционал терминала. Здесь должно быть достаточное количество инструментов для проведения анализа, точные котировки, информация об открытых сделках.

По этим и другим параметрам оценивается уровень сервиса брокера, а по количеству набранных баллов выполняется сортировка. Лучшие посредники входят в топы, проигравшие конкуренты опускаются в нижнюю часть списка.