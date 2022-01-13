Лучшие биржи криптовалют: как определится с выбором

От выбора криптобиржи зависит уровень качества условий, в которых придется проводить торги. Самостоятельно найти лучшую биржу затруднительно. Но в большинстве случаев проблему может решить использование различных рейтингов. Рассмотрим как воспользоваться этим инструментом для поиска лучших бирж криптовалют.

Чем являются подборки операторов

Это списки наименований криптобирж, расположенных по убыванию популярности из-за качества предоставляемых услуг. Авторами являются эксперты из редакций различных сайтов, например Crypto checker. Специалисты изучают все параметры, по которым можно судить о площадках:

пользовательское соглашение,

отзывы клиентов,

законность деятельности,

способы депозита и вывода денег,

ликвидность,

работу службы поддержки.

Кроме перечисленных изучаются другие критерии. Иногда кто-то из авторов регистрируется у оператора и заключает сделки, чтобы посмотреть на реальный результат.

По каждому параметру выставляются оценки, которые потом суммируются. Полученное количество баллов по сути и есть рейтинг — числовой показатель уровня сервиса. Согласно ему операторов сортируют в подборке.

Для торговцев этот инструмент очень полезен. По содержащейся в нем информации пользователю легко подобрать подходящую под его предпочтения площадку.

Регуляция и репутация

Эти параметры входят в число основных в характеристике биржи. Клиент получит точные сведения о:

наличии или отсутствии разрешающих документов,

статусе регуляторов,

владельцах компании,

способах самостоятельной проверки подлинности сертификатов,

отзывах торговавших на данной площадке пользователей.

Клиенты самостоятельно решают принимать к сведению эту информацию или нет, ведь оффшорные лицензии на территории России не считаются законными. Однако наличие сертификата гарантирует контроль со стороны выдавшей его комиссии. Это лучше, чем полная бесконтрольность команды.

Важно знать историю биржи, точнее подвергалась ли она хакерским атакам и смогла ли им противостоять. Если нет, то выплачены ли пострадавшим клиентам компенсации? Не замешана ли команда в скандалах с невыплатами вознаграждений? Все данные публикуются в подробных обзорах, сопровождающих рейтинг.

Торговые условия

В эту категорию входит множество понятий. Авторы рейтинга подробно рассказывают про количество торгуемых пар, возможности терминала площадки. Прибыль трейдеров напрямую зависит от комиссий. Администрация взимает их с мейкеров и тейкеров. По этому показателю нет единого стандарта, поэтому в рейтинге пользователя ориентируют на средние значения по рынку. Благодаря этому клиенту проще определить, подходит ему такое или нет в сочетании с другими предложениями.

Часто в обзорах пишут о возможностях терминала. Крупные компании разрабатывают собственные программы, другие предоставляют стандартные варианты. Для анализа используются соответствующие инструменты. Пользователь поймет, достаточно у него возможностей, или для исследований понадобятся дополнительные инструменты. Самые лучшие биржи криптовалют с помощью приложения Crypto checker, помогают быстро найти подходящую торговую площадку.

Служба поддержки

Эта часть обзора чаще всего интересна новичкам. Если кому-то трудно разобраться с работой оператора, саппорт должен предоставить эффективную помощь. Часто эксперты изучают работу менеджеров задавая им вопросы.

По ответам можно определить отношение администрации к клиентам. Поэтому трейдеров тоже поощряют таким образом тестировать условия, в которых придется работать.

В описаниях бирж содержится много полезных данных. Изучая их, трейдер сэкономит много времени, а площадку выберет по рекомендациям компетентных специалистов.